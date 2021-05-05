10 забавных картинок, суть которых поймут только владельцы котов (фото)

/ Фото: instagram.com/lingvistov
В Instagram стала очень популярной страница под названием Lingvistov, для которой творческая команда создает замечательные комиксы о всех трудностях и особенностях жизни в одном доме с котом.
"Мы обожаем иллюстрации, мультфильмы, комиксы, мемы и отличный английский юмор. Ничто не может сделать ваш день лучше, чем порция забавных картинок", – пишут в Instagram авторы Lingvistov.
Предлагаем посмотреть на самые смешные картинки из их коллекции:
1. Когда провинился пес и когда провинился кот. Разница ощутима
2. Играем в прятки
3. Чешим коту живот: главные этапы
4. Девушка: "О Боже, я научила кошку новому трюку". Кошка: "О Боже, я научила человека новому трюку"
5. Ищем с котом его любимую игрушку
6. Вечная проблема!
7. Фотографируем кота: ожидание и реальность
8. Когда в доме появляется новый котенок
9. Как кот оценивает свои акробатические способности и как есть на самом деле
10. На охоте
Напомним, ранее мы нашли в Instagram самых популярных котов, которые живут в Европе. Также Life Сегодня опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.