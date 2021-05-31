10 курьезных снимков собак, которым тотально не повезло с фотографом

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Забавный конкурс организовали пользователи соцсети Facebook. Они предлагают всем желающим делится неудачными фотографиями своих собак. Оказывается, некрасиво выглядеть на фото могут не только люди! Виной всему неудачный ракурс, ненастроенная вспышка и просто неподходящий для фотосессии момент.
Life Сегодня собрали самые курьезные снимки песиков, которым тотально не повезло с фотографом.
1. Не пугай меня
2. Нет, я уже не сплю
3. Повезло с хозяйкой
4. Фронтальная камера
5. Люблю смотреть, как он спит
6. Я уже не злюсь на тебя!
7. Утро понедельника
8. Такой милый...
9. Оставь меня в покое
10. Я ничего не брал
Напомним, золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью.
Кроме этого, в Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощной аурой", на которую подписались уже 315 тысяч пользователей Сети. Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и агрессивную ауру".
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