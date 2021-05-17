10 голодных собак, взгляд которых может проигнорировать только человек без сердца (фото)

Братья наши меньшие умеют мастерски давить на жалость, чтобы выпросить для себя что-нибудь вкусненькое. Посмотрите, как они это делают!

/ Фото: twitter.com/PatinkinMandy

Домашние животное поднимают нам настроение и радуют каждый день. Согласитесь, так приятно знать, что рядом всегда есть кто-то, кто предан тебе и любит несмотря ни на что.

Хотя у братьев наших меньших тоже бывают весьма меркантильные цели: они умеют мастерски давить на жалость, чтобы выпросить для себя что-нибудь вкусненькое.

Как это происходит, знает пользователь Twitter с ником @PatinkinMandy. Мужчина недавно поделился фотографией, на которой его собака задействует всю свою харизму, чтобы получить тарелку теплого супчика на обед.

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Пользователи сети в комментариях под этим снимком начали делиться аналогичными кадрами своих питомцев. Полюбуйтесь на самые забавные из них.

1. Это невозможно выдержать!

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

2. Боюсь даже представить, о чем он сейчас думает

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

3. И только попробуй не поделиться

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

4. Его переполняет желание

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Фото: Twitter | Patinkin Mandy

5. Первые признаки агрессии

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

6. Пронзительный взгляд

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

7. Ему уже надоело ждать

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

8. Пирога больше нет?

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

9. Я тут рядом, если что

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

10. Не жмись, хозяин

Фото: Twitter | Patinkin Mandy

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