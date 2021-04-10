10 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 10 апреля? День братьев и сестер. Родительская суббота и день памяти преподобного Илариона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 апреля.

10 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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День братьев и сестер (Siblings Day) – очередной семейный праздник, который берет свое начало в Америке, но быстро завоевал симпатии во всем мире. Проводится с целью поддержания традиций чествования семейных и родственных уз, укрепления отношений между близкими людьми.

– очередной семейный праздник, который берет свое начало в Америке, но быстро завоевал симпатии во всем мире. Проводится с целью поддержания традиций чествования семейных и родственных уз, укрепления отношений между близкими людьми. Международный день движения сопротивления ежегодно отмечается 10 апреля и посвящен людям, которые противодействовали нацистским завоевателям во время Второй мировой войны на оккупированных территориях.

ежегодно отмечается 10 апреля и посвящен людям, которые противодействовали нацистским завоевателям во время Второй мировой войны на оккупированных территориях. Всемирный день гомеопати и (World homeopathy day) проводится под эгидой Международной медицинской гомеопатической лиги и приурочен ко дню рождения основоположника гомеопатии Самуэля Ганемана.

проводится под эгидой Международной медицинской гомеопатической лиги и приурочен ко дню рождения основоположника гомеопатии Самуэля Ганемана. День строителя отмечается в Азербайджане.

Какой сегодня праздник

10 апреля в православной церкви отмечается третья родительская суббота во время Великого поста-2021 – в этот день проводится особое поминовение умерших родственников. Также чтится память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Ионы, Варахисия и др. с ними, мученика Бояна, князя Болгарского.

В народе 10 апреля почитался день Илариона. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода и наступал черед снимать оглобли из саней и убирать этот зимний транспорт в сараи на хранение. Также на Лариона люди чистили пруды, с которых уже сошел лед. А еще по народным наблюдениям, в это время зацветала мать-и-мачеха.

Приметы на 10 апреля

если уже слышны раскаты грома – к затяжным дождям;

сплетенные в прошлом году венки из цветов мать-и-мачехи и не использованные до сих пор в этот день теряют свою целебную силу;

на Лариона нельзя ни с кем ссориться, потому что потом можно не помириться с этим человеком;

в поминальный родительский день нельзя работать, а особенно стирать и убирать.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 апреля

1710 – в Англии вступил в силу "Статут королевы Анны" – первый в мире закон об авторском праве.

1814 – в Гиссенском университете степень доктора философии получил 13-летний Карл Витте, до сих пор являющийся самым юным доктором наук.

1849 – день рождения шпильки: американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1864 – во Львове начал работу первый профессиональный театр "Русская беседа".

1912 — британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.

1944 – в ходе Второй мировой войны от германской оккупации освобожден город Одесса.

1972 – подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия.

2019 – впервые в истории ученые предоставили фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87.

Кто родился 10 апреля

1755 – Самуэль Ганеман, немецкий врач, основатель гомеопатии.

1847 – Джозеф Пулитцер, американский журналист, издатель, основатель Пулитцеровской премии.

1937 – Белла Ахмадулина, советская и российская поэтесса, писательница, переводчик.

1937 – Николай Касьян, врач-остеопат, академик НАНУ, заслуженный врач Украины.

1939 – Борис Савченко, советский и украинский киноактер и кинорежиссер, педагог.

1952 – Стивен Сигал, американский киноактер, режиссер, продюсер, сценарист, мастер боевых искусств.

1982 – Надежда Мейхер, украинская певица, актриса, телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.