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10 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 10 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 10 апреля? День братьев и сестер. Родительская суббота и день памяти преподобного Илариона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 апреля.

10 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

10 апреля в православной церкви отмечается третья родительская суббота во время Великого поста-2021 – в этот день проводится особое поминовение умерших родственников. Также чтится память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Ионы, Варахисия и др. с ними, мученика Бояна, князя Болгарского.

В народе 10 апреля почитался день Илариона. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода и наступал черед снимать оглобли из саней и убирать этот зимний транспорт в сараи на хранение. Также на Лариона люди чистили пруды, с которых уже сошел лед. А еще по народным наблюдениям, в это время зацветала мать-и-мачеха.

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