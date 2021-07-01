1 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 1 июля? День архитектуры Украины. День мученика Феодула – в православном календаре. Ярилин день – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июля.
- День архитектуры Украины – профессиональный праздник архитекторов и градостроителей в нашей стране был установлен в 1995 году.
- День Канады (Canada Day) – главный государственный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада.
- День независимости празднуется в Бурунди и Руанде.
- Праздник Джулая отмечается в Болгарии в честь символической встречи солнца над морем и нового утра.
- День докторов почитают в Индии.
Какой сегодня праздник
1 июля в православной церкви чтится память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
В народе 1 июля почитался Феодул или Ярилин день, посвященный богу солнца, тепла и природы. К этому дню были приурочены празднества, ярмарки с песнями, гуляниями и танцами.
Приметы на 1 июля
- на Ярилу все живое яро плодоносит;
- чтобы стать красивее и здоровее, нужно умыться сенокосной росой в Ярилин день;
- золотая вечерняя заря – на хорошую погоду.
Интересные и важные события в Украине и мире 1 июля
- 1751 – вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".
- 1859 – впервые опубликована Гипотеза естественного отбора Чарльза Дарвина.
- 1877 – стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир.
- 1937 – принят закон о создании в Украинской республике заповедников.
- 1989 – в Киеве создана партия "Народный рух Украины".
Кто родился 1 июля
- 1646 – Готфрид Лейбниц, немецкий ученый, философ, математик, физик.
- 1804 – Жорж Санд, французская писательница.
- 1934 – Сидни Поллак, американский киноактер, режиссер, продюсер.
- 1961 – принцесса Диана, принцесса Уэльская.
- 1964 – Тарас Чорновил, украинский политический деятель.
- 1967 – Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, секс-символ.
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