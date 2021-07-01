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1 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

1 июля, 07:25

Ольга Козачок

День архитектуры Украины, Ярилин день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 июля.

1 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 1 июля? День архитектуры Украины. День мученика Феодула – в православном календаре. Ярилин день – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июля.

Какой сегодня праздник

1 июля в православной церкви чтится память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

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В народе 1 июля почитался Феодул или Ярилин день, посвященный богу солнца, тепла и природы. К этому дню были приурочены празднества, ярмарки с песнями, гуляниями и танцами.

Приметы на 1 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 1 июля

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