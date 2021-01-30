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5 способів відпустити образу і гнів

Сьогодні, 10:30

Не намагайтеся просто замінити негативні думки на позитивні

В житті кожної людини стаються негативні події, через які виникає образа і гнів. Вони згубно позначаються на людині, тому від них потрібно позбавлятися. Тільки не просто заглушити в собі ці почуття, наприклад, порахувати до 10 або відволіктися на щось приємніше, а відпустити їх. У першому випадку – це заходи тимчасові, а в другому – назавжди. Сьогодні.Lifestyle зібрали 5 способів відпустити образу і гнів.

Спосіб 1. Прийміть те, що страждання – частина вашої трансформації

Ставайте сильнішими
Ставайте сильнішими
Фото: Pexels

Ті образи, які викликали гнів, є важливими факторами вашого особистого зростання. Образа і біль викликають страждання, але без нього ми не цінуємо повною мірою щось хороше, що є в нашому житті.

Криза дає можливості для трансформацій і набуття кращої версії себе.

Спосіб 2. Знайдіть причину образ і гніву

Як відпустити образу і гнів
Як відпустити образу і гнів
Фото: Pexels

Гнів і образа виникають через втрати в особистому житті людини. І ми не говоримо зараз про втрату близьких або роботи, наприклад. Тут про ваших внутрішні відчуття.

Чотири категорії втрат, які змушують людину ображатися:

  • втрата любові (неприйняття);
  • втрата самооцінки (відчуття некомпетентності або непривабливості);
  • втрата контролю (відсутність впливу, несправедливе поводження);
  • втрата безпеки.

Як тільки людина розуміє, що в одній з цих областей виходить "пробіл", на зміну приходить печаль, біль і страждання. Постарайтеся зрозуміти, в якій області у вас чого бракує, і заповніть її.

Спосіб 3. Не маскуйте свої емоції, а проживайте їх

Не маскуйте свої емоції, а проживайте їх
Не маскуйте свої емоції, а проживайте їх
Фото: Pexels

Не можна просто відволіктися на щось прекрасне і позитивне, а потім не повернутися знову до негативного стану. Будь-яку емоцію, навіть якщо вона погана, важливо пережити. Тільки так можна її відпустити, за допомогою емоційного прийняття. І саме тому, що люди часто вибирають перший варіант – замаскувати – позбутися образи важко.

Спосіб 4. Не намагайтеся замінити негативні думки позитивними

Як перестати подавляти свої емоції
Як перестати подавляти свої емоції
Фото: stocksnap.io

Позитивна психологія не ідеальна і у неї є свої мінуси. Людина не може бути завжди тільки веселою і безтурботною. Тому не потрібно замінювати будь-яку негативну емоцію. Позитивне мислення не завжди працює, особливо, коли образи або втрати дуже серйозні.

Все тому, що за будь-якої позитивною думкою може послідувати негативна і в результаті виникає внутрішня суперечка і діалог, які здорово вас виснажують. Замість цього просто дозвольте собі відчути всі ті думки, які у вас виникають.

Спосіб 5. Помічайте прекрасне повсюди кожен день

Помічайте прекрасне повсюди кожен день
Помічайте прекрасне повсюди кожен день
Фото: Pexels

Щоб відпустити будь-яку негативну думку, починайте помічати прекрасне навколо вас вже зараз, а не планувати це на потім. Інакше негативні думки накопичуються, ви все більше ображаєтеся через дрібниці на всіх і на все, занурюючись у стан жертви. А ось прекрасне навколо вас може стати відмінним приводом змінити життя на краще, стати мотивацією – навчитися радіти життю, а не витрачати час і сили на образи і страждання.

Тільки не намагайтеся робити все це вимушено і швидко, а просто поступово вирівнюйте свій емоційний стан.

Як впоратися з образою на близьких – дивіться відео:

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психологія страждання образи
Джерело: Сьогодні
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