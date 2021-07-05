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Івана Купала-2021: дієві обряди для незаміжніх дівчат

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 липня, 18:20
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Під час святкування Івана Купала корисно робити різні обряди для незаміжніх дівчат і жінок
Обряди на Івана Купала
Обряди на Івана Купала / Фото: Depositphotos

В ніч із 6 на 7 липня святкують Івана Купала. Обряди в цю ніч пов'язані з водою, вогнем і цілющими травами. Вважається, що на свято Купала вода поєднується шлюбом з вогнем, і тому особливо важливі ритуальні дії в цей період для незаміжніх дівчат і жінок. Пропонуємо вашій увазі народні традиції та обряди на Івана Купала-2021.

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Івана Купала-2021 – обряди для незаміжніх

  • Сплетіть вінок із запашних трав і польових квітів і киньте його плисти на воду. Вважається, що в тому боці, куди попливе вінок або біля того берега, до якого він пристане, живе ваш суджений.
  • Особливо добре стрибнути у воду, щоб вінок з голови поплив по воді. Добрий знак на Івана Купала, коли під час цього обряду вінок не тонув, а плив. Напрямок його руху вказував, звідки сватів чекати.
  • Купання – один із головних обрядів на Івана Купала. Вважається, що в цю ніч вода допоможе дівчині стати красивішою.
  • Ще один обряд на Івана Купала, який пов'язаний з водою – це вмивання росою. Такий обряд також вважається своєрідним лайфхаком для краси жінки. Особливо запасливі можуть зібрати купальську росу в пляшечку. Вважається, що така вода допомагає позбутися вугрів, а шкіра стане ніжною.

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  • На Івана Купала добре попаритися в лазні чи сауні з віниками із запашних трав, зібраних напередодні. Слов'яни вірили, що лазня в день Івана Купала сприяє зміцненню та відновленню жіночої життєвої енергії та здоров'я.
  • Трави на Івана Купала мають велику цілющю силу. Згадайте хоча б легенду про квітку папороті. І хоча це лише народне повір'я, щоб поліпшити свій сімейний стан, і, можливо, вийти заміж, дівчата можуть зібрати ромашку, чебрець, череду, любисток і полин. З квітів можна сплести вінок, а можна засушити ці трави і купатися в них впродовж року для збільшення жіночої сили.
  • Ще одна трава Івана Купала – тирлич. З неї в старовину дівчата робили відвар і, щоб привернути увагу обранця, примовляли тричі особливі слова: "Тирлич, тирлич! Мого милого поклич!". Такий обряд на Івана Купала проводили для того, щоб дівчина швидше вийшла заміж.
  • А ось традиційні стрибки через вогонь краще робити вже з майбутнім обранцем. Таким стрибком, взявшись за руки, ви зміцните ваш майбутній союз.
  • Є особлива прикмета на Івана Купала, якщо тричі стрибнути через багаття, то майбутній рік буде благополучним і щасливим.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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