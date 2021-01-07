Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Різдво Христове-2021: найсильніші молитви

Сьогодні, 08:00

Головна молитва Різдва у православній церкві – це тропар свята

7 січня християни східного обряду в Україні святкують народження спасителя Ісуса Христа. Тому в Різдво Христове молитви до Господа мають особливу силу.

Молитва на Різдво Христове – текст
Молитва на Різдво Христове – текст
Фото: Pexels

Найсильніші молитви на Різдво Христове

Головна молитва Різдва в православній церкві – це тропар свята, який датують IV століттям. Його співають під час різдвяного богослужіння і ще кілька днів по тому – аж до 13 січня. Під час різдвяної служби він виконується кілька разів.

Читайте також:
Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021

Цей текст говорить про пізнання Бога людиною. Шляхи до цього пізнання можуть бути різними – в тому числі через наукове дослідження зірок, як це сталося з волхвами. А іменування Христа "Сонцем правди" вказує на спасителя, як на джерело життя і світла, чистоти та праведності:

Різдво Твоє, Христе Боже наш, осяяло світ світлом знання, бо через нього ті, хто служили зіркам, зіркою були навчені Тобі поклонятися, Сонцю правди, і знати Тебе, з висоти сходить Світило. Господи, слава Тобі!

У різдвяні дні в храмах також читають особливий текст – "Діва днесь Пресущого народжує". Він був написаний на початку VI століття.

Діва в цей день Пресущого народжує, і земля печеру неприступному приносить; Ангели з пастухами славословлять, волхви ж із зіркою подорожують, бо ради нас народилося Дитя младе, Предвічний Бог.

Також в Різдво Христове можна молитися і про успішний рік для себе, наприклад про заміжжя або удачі.

Молитва на Різдво про заміжжя

З превеликою радістю звертаюся до тебе, Матір Божа.
Ти та, хто наповнила любов'ю плід лона свого.
Я, раба Божа (своє ім'я) молю тебе зараз про допомогу.
Прошу, даруй мені любов взаємну і щиру.
Пішли мені чоловіка люблячого і турботливого,
щоб я могла ростити дітей в щасті та радості.
Хай святиться ім'я твоє. Амінь.

Читайте також:
Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Різдвяна молитва Ангелу-Хранителю для дітей

"Ангел Божий, хранителю мій святий, на дотримання мені від Бога даний. Старанно молю тебе, ти мене в цей день просвіти, і від всілякого зла збережи, до благого діяння настанови, і на шлях порятунку направ. Амінь".

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021 7 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити Вітання на Різдво Христове-2021 у віршах, смс, листівки та картинки Привітання з Різдвом Христовим у віршах, прозі, смс, цікаві картинки Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші
Різдво свята православ'я молитва текст Різдво Христове церковні свята
Реклама

Новини партнерів

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю

Популярні статті

Сьогодні, 06:00Events

Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021

Сьогодні, 04:00Fun

Вітання на Різдво Христове-2021 у віршах, смс, листівки та картинки

Вчора, 23:19Fun

Привітання з Різдвом Христовим у віршах, прозі, смс, цікаві картинки

Вчора, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Вчора, 13:55Шоу-бізнес

Шанувальники запідозрили, що Ксенія Мішина робила пластику

Вчора, 12:06Шоу-бізнес

Олексій Тригубенко чесно зізнався, чи спілкується з Ксенією Мішиною після "Холостячки"

Вчора, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Вчора, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Вчора, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

5 січняFun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

5 січняEvents

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

5 січняFun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Известная модель похвасталась аппетитными формами
Известная модель похвасталась аппетитными формами
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Пикантное видео Цибульской взорвало Сеть
Пикантное видео Цибульской взорвало Сеть
Демі Роуз продовжує радувати шанувальників відвертими фото
Демі Роуз продовжує радувати шанувальників відвертими фото
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
У больного Миронова не было шанса на нормальную жизнь – Ширвиндт
У больного Миронова не было шанса на нормальную жизнь – Ширвиндт

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти