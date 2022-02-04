Життя без Facebook? Уявімо, як б жив світ без популярної соціальної мережі

4 лютого Марк Цукерберг разом з трьома співмешканцями заснували Facebook. Це сталося в 2004-му в скромній кімнаті гуртожитку, коли вони навчалися в Гарварді. Тоді хлопці ще не здогадувалися, що станом на 30 вересня (2021 року) загальна кількість активних користувачів Facebook становитиме 2.91 млрд, а виручка третього кварталу – 29.01 млр доларів. Люди прирівнюють використання мережі до повітря, без якої не можуть існувати. Уявімо, як б виглядало життя без Facebook, який став для багатьох віртуальним місцем відпочинку.

Ви б не знали, як живуть ваші родичі та однокласники

Подейкують, що фото в Facebook публікують для людей, яких бачать раз у рік. Серед них: далекі родичі, однокласники та старі друзі. Оновлене фото у стрічці – це гарантія для них, що ви в порядку, а ще новий інфопривід, щоб обговорити зі спільними знайомими та згадати про ваше існування.

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Ви б не знали, як живуть ваші родичі та однокласники / Фото: Pexels

Отримували б менше компліментів та знаків уваги

Кількість коментарів під вашими фото у Facebook значно більша, ніж у Instagram. Не заперечуйте та не ставте додаткових питань. Краще подивіться власні останні фото, де декілька членів родини встигли написати що ви найкращі, а ще побажали щастя. Знайомо?!

Отримували б менше компліментів та знаків уваги / Фото: Pexels

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Ви б не заявляли привселюдно про власну позицію одним стікером

Новини України та світу впливають на людство. Більшість користувачів Facebook реагують на інфоприводи та мають власну точку зору. Дякуючи Facebook, у них є можливість одним стікером на аватарці без слів показати свій патріотизм та позицію. І жодних дописів не треба.

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Не мали б аналогу Twitter для висловлювання власної точки зору

Користувачі Facebook не соромляться висловлювати власну думку стосовно актуальних новин, які викликали в них шквал емоцій. Вони пишуть про це в дописах на сторінці, а друзі, яким відгукнулася тема, дають фідбек. Багатьох користувачів Facebook, які систематично діляться новинами, називають журналістами з народу.

/ Фото: скріншот

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