Зендая приголомшила сукнею із золотою бронею і ефектом вагітності. Дивіться фото

Зендая в самій ефектній сукні тижні / Фото: Getty Images

Кожен вихід Зендаї на червоній доріжці – найкрасивіша і вражаюче подія, яку обговорюють мільйони людей у всьому світі ще тиждень по тому. Будь то Венеціанський кінофестиваль, вечірка Valentino або зйомка для модного глянцевого видання.

Цього разу 25-річна зірка підкорила публіку на щорічній церемонії нагородження Women in Film, що пройшла в Музеї Кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

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Зендая на церемонії Women in Film в Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Для червоної доріжки Зендая вибрала ефектну сукню з колекції Loewe сезону весна-літо 2022 року. Актриса прибула на захід в сірій сукні довжини максі із золотою пластиною на грудях, яка нагадувала броню.

З певного ракурсу золотий елемент вбрання мав цікавий візуальний ефект. Актриса виглядала наіби вагітна.

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Зендая в сукні Loewe з колекції весна-літо 2 022 / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила золотими туфлями-човниками з гострими носками і максі-сережками.

Над образом Зендаї працював зоряний стиліст Ло Роуч.

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Неймовірне плаття знаменитості креативний директор бренду Loewe Джонатан Андерсон представив тільки минулої п'ятниці в рамках Тижня моди в Парижі.

Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

Ми насолоджуємося прекрасним образом Зендаї та з нетерпінням чекаємо побачити її стильні виходи в рамках промо-турів фільмів "Дюна" і "Людина-павук", де вона зіграла головні ролі.

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