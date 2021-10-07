Зендая ошеломила образом в платье с золотой броней и эффектом беременности. Смотрите фото

Зендая в самом эффектном платье недели / Фото: Getty Images
Каждый выход Зендаи на красной дорожке – самое красивое и впечатляющее событие, которое обсуждают миллионы людей во всем мире еще неделю спустя. Будь то Венецианский кинофестиваль, вечеринка Valentino или съемка для модного глянцевого издания.
В этот раз 25-летняя звезда покорила публику на ежегодной церемонии награждения Women in Film, прошедшей в Музее Киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Для красной дорожки Зендая выбрала эффектное платье из коллекции Loewe сезона весна-лето 2022 года. Актриса прибыла на мероприятие в сером платье длины макси с золотой пластиной на груди, которая напоминала броню.
С определенного ракурса золотой элемент наряда имел интересный визуальный эффект. Актриса выглядела как будто беременна.
Образ звезда дополнила золотыми туфлями-лодочками с острыми носками и макси-серьгами.
На луком Зендаи работал звездный стилист Ло Роуч.
Невероятное платье знаменитости креативный директор бренда Loewe Джонатан Андерсон представил только в прошлую пятницу в рамках Недели моды в Париже.
Мы наслаждаемся прекрасным образом Зендаи и с нетерпением ждем увидеть ее стильные выходы в рамках промо-туров фильмов "Дюна" и "Человек-паук", где она сыграла главные роли.
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