Завершуємо п'ятницю як 44-річний Орландо Блум у новій зйомці для глянцю (фото)

Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум став героєм нової зйомки американського видання Esquaire. 44-річний актор взяв участь у рекламному проекті журналу та бренду BOSS.
Голлівудська зірка постала в життєрадісних, витончених та приголомшливих образах. Так, Блум лагодив автомобіль, їв яблука, відпочивав біля басейну та грав із собакою в одному лише халаті.
Також Орландо дав інтерв'ю виданню, в якому розповів, чому любить ролі-хамелеони, наскільки серйозно ставитися до свого ремесла і, звичайно, про особисте життя.
Сама зйомка має прорекламувати окуляри бренду BOSS, обличчям якого є актор.
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
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