За що ми любимо Моніку Геллер

Найорганізованіша з "Друзів" сьогодні святкує день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

15 червня Кортні Кокс виповнилося 58 років. Згадуємо її саму знакову роль у кар'єрі – шеф-кухаря із серіалу "Друзі" Моніки Геллер і за що ми так полюбили цей персонаж.

За любов до чистоти

До появи Містера Пропера на екранах наших телевізорів ми поклонялися фанатичній любові до чистоти, яку пропагувала Моніка. Іноді це лякало не лише головних героїв серіалу, а й нас, але завжди викликало посмішку. Зізнаємося, ми всі мріяли, що й у нас з'явиться така подруга, якій можна було б доручити прибирання власного будинку. Згадайте, як вона вимила 7 автомобілів на парковці тільки тому, що не могла витерпіти їхній брудний вигляд.

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За моральні цінності

Скільки разів Моніці доводилося пояснювати друзям, що не можна зустрічатися з двома жінками одночасно, що жити за рахунок батька у 25 років – неприйнятно, що потрібно займатися спортом щодня та, звичайно, стежити за чистотою у домі. Куди ж без неї!

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Моніка зробила з нас людей, – так каже Фібі в одній із серій.

Не можемо не погодитись, адже Моніка вчила і нас бути людяними.

За те, що ніколи не кидала друзів у біді

Серед усіх персонажів культового серіалу 1990-2000-х років Моніка є справжнім другом, про якого пишуть у книгах. Вона дала притулок Рейчел, коли та 5 років з нею не спілкувалася і не запросила на весілля; вона безоплатно годувала Джові; завжди підтримувала брата і допомагала наглядати за сином; стала справжньою опорою Чендлеру та наставницею Фібі, пояснюючи правила реального світу.

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За вміння обирати чоловіків

Погодьтеся, у Моніки були найкрасивіші та найвідданіші чоловіки серед усіх її подруг. Шикарний окуліст Річард, веселун Боббі, мультимільйонер Піт... З кожним з них Моніка будувала стосунки, рівняючись на своїх батьків і мріючи створити сім'ю. І навіть у хвилини відчаю та страху самотності, вона зробила як радять психологи – подивилася на коло знайомих. Так вона закохалася в Чендлера, котрий, сам того не підозрюючи, відкрився з боку зразкового сім'янина.

За гумор

Хоч Моніка і не найвеселіший персонаж ситкому, а жарти її виглядали б надто організовано, розвеселити Чендлера їй таки вдалося. Чоловік після перформансу освідчився їй у коханні. Варто взяти на замітку!

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