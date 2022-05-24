Не лише через "П'яну вишню": 5 причин приїхати у Львів після перемоги

5 причин, чому мандрівники приїжджають та повертаються до міста Лева / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці продовжують планувати, куди поїдуть після перемоги. Львів – одне з міст must visit. Його архітектура нагадує Краків, Відень, Будапешт та Прагу, але традиції та культура, беззаперечно, українські. Ми поспілкувалися з львівською гідесою Оленою Дворкіною, яка влаштовувала до війни екскурсії для українців та іноземців. Вона розповіла про 5 причин, чому мандрівники приїжджають та повертаються до міста Лева.
Історія та традиції
Львів – місто герой, якому вдалося зберегти українське начало, попри буремні події. Історія та традиції мотивують туристів до відвідування музеїв. Познайомлять мандрівників з традиціями, побутом та історією в музеї просто неба "Шевченківський гай", Етнографічному музеї та Етногалереї Роксолани Шевчук.
Львову понад 700 років. Місто було у складі різних держав: тут розмовляли і німецькою, і польською. Але Львів зберіг у собі українське начало. Він є прикладом того, як місту вдалося не втратите українське, враховуючи буремні події XIX та XX століття, – зауважила гідеса Олена Дворкіна.
Архітектура
У Львові краса оточуватиме всюди! В області побачите приблизно 40% всіх пам’яток архітектури України. Масштаби та кількість вражають. До ТОП-5 пам’яток серед туристів у Львові входять:
- Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Його освячено та відкрито 6 грудня 2011 року з нагоди 20-ї річниці створення Збройних сил України.
- Вірменський кафедральний собор. Пам’ятка архітектури XIV ст. належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Чого лише варті розписи майстра сакрального живопису Яна Генрика Розена (їм приблизно сотня років)!
- Палац Потоцьких. Пам’ятку архітектури побудували у 1889 році для званих прийомів. До війни туристи не оминали його, як й режисери, які знімали кіно ("Д’Артаньян і три мушкетери", "Таємний щоденник Симона Петлюри" та інші).
- Каплиця Боїмів. Пам’ятка пізнього ренесансу є окрасою Катедральної площі, яка не має аналогів серед архітектурних витворів в Україні.
- Оперний театр. Місце зустрічі не лише для селфі біля фасаду, а й відвідування оперних та балетних перформансів.
Локальний колорит
Досвідчені мандрівники поєднують відпочинок з відвідинами нетуристичних локацій, які обожнюють місцеві. Вони знаходяться подалі від туристичних маршрутів. Затишні вулички та галереї – місце сили львів'ян: вул. Генерала Чупринки, вул. Євгена Коновальця, вул. Котляревського, музей просто неба "Шевченківський гай", галереї "Дзиґа" та Ya Gallery Lviv.
У списках ТОП-10 в Google їх не знайдете. Але прийшовши туди, відчуєте львівський колорит, якого немає на Площі Ринок.
Гастрокультура
Туристи традиційно влаштовують гастротури в місті Лева. Львівський сирник, страви з м’яса свинини, смачна кава та настоянка "П’яна вишня" – в їхньому щоденному меню. Кави туристи менше випивають, ніж настоянки.
Вишнівка для львів’ян не є символом міста, а для туристів, навпаки. Місцеві надають перевагу вину чи пиву з місцевих броварень. Заклад, який обожнюють у Львові – "Ресторація Бачевських". Він є у списку must visit поціновувачів міста.
Фестивалі
Понад 40 фестивалів влаштовували щорічно у Львові до війни. У мандрівників місто асоціювалося з веселощами та прогресивними івентами.
ТОП-3 фестивалі:
- Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest. Видання The Guardian додало його до списку найкращих джаз-фестивалів Європи у 2016 році.
- Головний тематичний кавовий фестиваль України – "На каву до Львова". На фестивалі влаштовують голосування для визначення найкращої кав’ярні міста. А ще львів’яни та гості дізнаються про культуру напою, смакуючи його.
- Один з найбільших масових культурних заходів – "Форум Видавців". Літературний фестиваль з книжковим ярмарком проводиться з 1994 року.
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