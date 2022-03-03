Виїзд українців до Німеччини: як виїхати, отримати допомогу, роботу та де проживати

Як українцям виїхати до Німеччини / Фото: pixabay.com, Facebook

Російське вторгнення на територію України змусило мільйони людей залишити свої будинки. Зі спеціального розділу порталу Handbook Germany ми дізналися про поточну ситуацію на кордонах, а також про в'їзд на територію Німеччини та подальше перебування в країні.

Українці, які вже перебувають у ФРН, також зможуть знайти тут актуальну та перевірену інформацію. Інформаційний портал про життя у Німеччині повідомив, як заїхати до країни нашим громадянам у військових умовах.

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На сайті можна знайти розгорнуті відповіді на всі питання, які можуть виникнути у біженця. Ось основні пункти, що розкриваються у матеріалі.

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Виїзд/в'їзд

Медичне обслуговування

Допомога від держави

Перебування

Проживання

Робота

Контроль на польсько-німецькому кордоні здійснюється спрощено, тому більша частина українців, які прибули до ФРН, поки залишилися просто незареєстрованими, а зупинилися у знайомих або родичів, які тут проживають.

Прессекретар МВС Максиміліан Каль (Maximilian Kall) розповів, що німецькі міста та комуни готові прийняти та розмістити всіх:

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Ми бачимо з усіх боків колосальну готовність надати допомогу в тому, що стосується прийому, розміщення, забезпечення всім необхідним та іншої підтримки тих, хто біжить від війни, – головним чином це жінки та діти.

Вид на проживання без зайвих формальностей

Німеччина приймає українських біженців без зайвих формальностей за спрощеною процедурою. Правова основа для цього була розроблена в Євросоюзі після війн на Балканах спеціально для таких випадків і ще жодного разу не застосовувалася.

Також дізнайтеся, чому статус біженця – не найкраща ідея! Які плюси та мінуси еміграції до Польщі.

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