Витримають не всі! Плюси та мінуси еміграції українців до Іспанії

Плюси та мінуси еміграції українців до Іспанії / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми продовжуємо розповідати про еміграцію українців до різних країн, яка викликана війною в Україні. Нещодавно ви дізналися про переїзд до Канади та Естонії. Сьогодні повідаємо, як емігрувати до Іспанії. Ми поспілкувалися з еміграційним експертом Аліною Кабаковою, яка відповіла на ТОП-7 важливих питань, які мають знати біженці та розповіла про мінуси життя в Іспанії.

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Які умови в’їзду в Іспанію?

Для біженців з України скасовано всі Covid-обмеження. Достатньо внутрішнього або біометричного паспорта, щоб приїхати до Іспанії. В'їзд з дітьми дозволено за наявності у батьків свідоцтва про народження. За потреби українці робитимуть необхідні документи по приїзду в консульстві України в Іспанії.

На території Іспанії можна перебувати рік, якщо протягом перших 90 днів з моменту в'їзду в ЄС біженці оформлять статус тимчасового захисту. За 12 місяців без поспіху реально знайти роботу, житло та подумати про плани на майбутнє. Це плюс для українців!

Куди біженцям з України звертатися за допомогою після приїзду?

Центри з надання допомоги біженцям в Іспанії розташовані в:

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провінції Мадрид – Pozuelo de Alarcon.

– Pozuelo de Alarcon. місті Барселона – Fira de Barcelona.

– Fira de Barcelona. місті Аліканте – Ciudad de la Luz.

Контакти та адресу центрів у різних провінціях шукайте за посиланням.

/ Фото: Pexels

Благодійні організації в Іспанії, які допомагають біженцям адаптуватися в країні та надають безоплатні "плюшки", серед яких їжа – це Cear, Cruz Roja, Acnur, Accem, Comrade, Caritas та ACCEM.

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Чому важливо оформити статус тимчасового захисту біженцям?

Якщо маєте біометричний паспорт, то оформите статус тимчасового захисту за 24 години. Але готуйтеся, що прийдеться чекати декілька годин у черзі в спеціальному пункті, щоб надати документи для оформлення.

Статус офіційно надасть вам право працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу та соціальні послуги протягом року. Перебувати в Іспанії можете довше 12 місяців, продовживши термін дії статусу повторно протягом двох років.

Можливість продовжити термін дії залежить від ситуації в Україні. Він може й в перший рік закінчитися, – каже експертка.

Чи може біженець отримати статус резидента в Іспанії?

Так. Якщо ви оформите статус тимчасового захисту та офіційно працевлаштуєтеся чи відкриєте власний бізнес, то матимете підстави подати документи на можливе отримання резидентства.

/ Фото: Pexels

Чи передбачені соціальні виплати біженцям?

Станом на 26 березня немає інформації щодо соціальної виплати українцям в Іспанії. Еміграційний експерт Аліна Кабакова зауважує, якщо буде нововведення про виплати, то сума буде незначна.

Це мінус, адже в деяких країнах біженці отримують виплату, яка покриває витрати на житло. Наприклад, в Німеччині біженці віком від 18 років отримуватимуть щомісячну виплату ₴12 000 протягом перших 18 місяців.

Іспанія ніколи не була платоспроможною, якщо виплата стосувалася біженців. Раніше громадяни, які потребували прихистку, отримували виплату 50 євро на місяць. Її нараховували не всім, а лише тим, хто відповідав вимогам програми, – каже експертка.

Як знайти роботу в Іспанії?

Знайти в Іспанії роботу – це випробування, тому 30% жителів країни безробітні. Біженці мають шукати місце для працевлаштування самостійно.

Шукайте роботу на основних інтернет-ресурсах країни:

Безпрограшний варіант – скористатися послугами одного з ТОП-5 агенцій з пошуку роботи:

Як знайти житло?

Безкоштовне житло бажаючим надає гуманітарна установа "Червоний Хрест".

Спершу тимчасово заселяють біженців у готельні номери, а потім переселяють в один з регіонів Іспанії в житло для довгострокового проживання. Зауважмо, поселити можуть будь-де, тож 5-ти зіркових готелів не чекайте!

Безкоштовне житло бажаючим надає гуманітарна установа "Червоний Хрест" / Фото: Pexels

Якщо плануєте самостійно орендувати житло на декілька днів, то скористайтеся популярними сайтами:

Для пошуку житла на довгостроковий період скористайтеся сайтами:

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