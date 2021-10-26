Вибираємо трендовий шарф – поради стиліста

Самі трендові шарфи сезону осінь-зима 2021 / Фото: Zara, stradivarius.com

У програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на телеканалі "Україна", Марія Мельник та Анатолій Анатоліч дізналися, на що варто звернути увагу при виборі модного аксесуару сезону осінь-зима 2021.

Зібрали чотири варіанти найтрендовіших шарфів для холодного сезону.

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Палантин

Класичний палантин підійде під пальто та тренчі.

Палантин підійде під будь-який класичний образ, більше того, його можуть носити як жінки, так і чоловіки. Тому він має бути на полиці у кожного! – коментує дизайнер Тетяна Туча у програмі "Ранок з Україною".

Шарф Reserved (599 грн) / Фото: reserved.com/

В'язаний шарф

Особливе місце в холодну пору займають в'язані шарфи. Експерт зазначає – такі чудово поєднуються з в'язаними головними уборами. При цьому не обов'язково повинен повторюватися візерунок, головне – колір.

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Шафр Zara (999 грн) / Фото: zara.com

Ще два модні аксесуари сезону, які називають універсальними, адже їх можна одягати як шарф так і шапку.

Короткий шарф баф і довший – снуд

Снуд можна носити, накинувши на шию. Можна кілька разів нав'язати довкола шиї і навіть накинути на голову. Завдяки такому аксесуару вам буде тепліше, а також вдасться зберегти зачіску та об'єм, – радить дизайнер.

Шарф Without (328 грн) / Фото: garne.com.ua

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Кашемірові шарфи в клітинку

Абсолютний тренд сезону. Такий шарф можна вибирати яскравих кольорів або більш спокійних пастельних. Аксесуар чудово поєднується зі спортивним та кежуал стилем.

Шафр Stradivarius (599 грн) / Фото: stradivarius.com

Трендові відтінки

Що стосується кольорів, цього сезону експерти радять обирати ніжно-блакитний, кольори гарбуза, марсала, смарагдовий, і звичайно ж, базові відтінки білого, сірого та бежевого.

Шарф Mango (999 грн) / Фото: shop.mango.com/

А ще, виявляється, правильно підібравши цей аксесуар, можна візуально скоригувати фігуру.

Якщо хочете виглядати стрункішим, вибирайте класичний палантин. Просто накиньте його на шию та розподіліть так, щоб кінці звисали рівномірно. Це виглядає гармонійно та стильно. Можна одну сторону опустити, а інша трохи підніметься. Також палантин можна фіксувати широким поясом – це виглядає красиво, до того ж це вважається трендом сезону, – розповіла Тетяна Туча в ефірі каналу "Україна".

Що не варто робити, то це одягати об'ємні шарфи або закручувати їх у кілька шарів жінкам із пишними формами – так ваші груди можуть здаватися ще більше.

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