Все, що потрібно знати перед тим, як вирушити на Халкідіки (особистий досвід)

Все про відпочинок на грецькому півострові Халкідікі / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Кажуть: літо – сезон відпусток. Але всі ми прекрасно знаємо, що найкраще їхати на море або в травні, коли ще не так жарко, або у вересні, коли спека вже м'якша. Це стосується і колиски європейської цивілізації – Греції, яку омиває кілька морів, зокрема Егейське, Іонічне і Середземне.

Я ж вирішила вирушити в Елладу (самоназва Греції) в серпні, коли температура вдень досягала +36 градусів... Скоро вересень, і синоптики обіцяють там +29, тож можете забронювати готель вже тепер.

Чому Греція нині так популярна?

Величезну частину Південної Європи і всіма улюблену Туреччину недавно охопили пожежі, тому багато туристів з України звернули увагу на Грецію. Вона теж, на жаль, горить. Але не скрізь.

Не можу сказати, що пошкодувала про поїздку, але і стверджувати, що залишилася в дикому захваті від морського релаксу, теж не буду. Проте в цю країну їдуть туристи, і дуже багато туристів.

Санторіні, Греція / Фото: pixabay.com

Дехто прагне долучитися до багатовікової культури, побачити археологічні розкопки, подивитися на стародавні артефакти і далі за списком. Але є і ті, хто просто хоче поніжитися під сонцем на пляжах, поплавати в морі, поїсти смачну їжу.

Особливості Халкідіки

Багато хто їде на острови Родос, Крит і більш "інстаграмні" Міконос або архіпелаг Санторині. Я ж побувала на Халкідіки з багатющою історією, кришталево чистим морем і смачними морепродуктами.

Халкідіки – це півострів, який складається з... трьох півостровів. Їх ще називають трьома "пальцями" або "ніжками". З утворенням Халкідіки пов'язаний дуже цікавий грецький міф, який я, мабуть, тут викладати не буду, щоб не робити цей лонгрид ще довшим.

Скріншот: Google Maps

Розташування: адміністративний район Греції Центральна Македонія (не плутати з країною – Північною Македонією, коли що :)

Перший півострів Халкідіки – Кассандра, другий – Ситонія, третій – Афон. Саме мій відпочинок проходив на останньому, недалеко від села Уранополіс і Святої Гори – Афону.

Скажу відразу, "все враховано" в Греції і "все враховано" в Туреччині – це дві різні речі, і ви повинні бути до цього готові.

Їжа, розваги, аніматори для дітей, сервіс – все суто "європейське", не "турецьке", не дуже звичне для нашого туриста. Напевно, тому в готелі, де я зупинилася, я була однією з небагатьох українок, всі решта – німці, серби, македонці та інші. Хоча, можливо, це все лише моя суб'єктивна думка.

Територія готелю Alexnadros Palace, Афон / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Варто відзначити, через те, що люди з країн колишнього СРСР все-таки їздять у цей регіон, у ресторанах і магазинах ви нерідко можете побачити написи і меню російською мовою, деякі офіціанти та інші працівники сфери обслуговування знають російську. А якщо після прочитання цього матеріалу ви теж вирішите поїхати на Халкідіки, то я впевнена – вони навчаться говорити і українською! Пора!

На Халкідіки нерідко можна зустріти вивіски, меню і оголошення російською / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Під час однієї з виїзних екскурсій хтось із туристів сказав мені, що найкраще зупинятися саме на першому "пальці" – Кассандрі, бо на Афоні й пляж не такий чистий, і за лежаки подекуди треба платити, та й харчування в готелях не найкраще. Зі зв'язком у готелі теж була біда – Wi-Fi ловив погано, а мобільна мережа в номері з'являлася через раз. Уточню: під час подорожі самим півостровом мобільна мережа ловила відмінно.

Окремий пункт – це місцевий транспорт, якого, власне, немає. Точніше, він є, але, як нам повідомив гід, ходить рідко, і тому гостям Халкідіки доводиться або брати в оренду автомобіль (на бензин в Греції ціни кусаються), або ж роз'їжджати на таксі. Або вибирати тур, в який, крім пляжного відпочинку, входять екскурсії на автобусі, як це було у мене.

Пляж і море на Афоні / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Нюанси є скрізь, але головне пам'ятати: на Халкідіки дуже красива природа і дуже чисте море! Вода прозора, пісок – чисте золото, гори і пагорби, плантації з оливкових дерев, чагарники, що квітнуть, евкаліпти і кипариси. Загалом, краса!

І ще. Довгий час цей регіон був під турецьким контролем, це чітко відбилося на архітектурі, їжі й загальній атмосфері. Тому місцеві жителі переконливо рекомендують відвідати й інші місця в Греції, щоб пройнятися культурою і традиціями цієї країни.

Півострів Афон, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Що можна побачити на Халкідіки

У мій тур входило відразу кілька екскурсій. Пропонували поїздку до святої гори Афон – це один з найбільших центрів православного чернецтва і паломництва. Але є одне "але": туди не пускають жінок!

Представницям прекрасної статі пропонують екскурсії на кораблику, який підпливає до гори, а потім відпливає назад. Якщо ж ви чоловік, тоді welcome, але не забудьте, що пускають тільки за спеціальними візами. За словами місцевого гіда, їх отримати нескладно, просто подбайте про це заздалегідь.

Гора Афон / Фото: pixabay.com

Блакитна лагуна

Недалеко від другого "пальця" Халкідіки, півострова Ситонія, поряд із селом Вурвуру є чарівне місце – Блакитна лагуна. Вода там дійсно неймовірного кольору: місцями блакитна, яскраво-бірюзова, а подекуди навіть смарагдова.

Блакитна лагуна поруч з селом Вурвуру, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Туди ми з групою інших туристів вирушили на великому "піратському" кораблі, пропливли вздовж пагорбів і між маленькими острівцями в морі, а в фіналі викупалися на дикому пляжі.

Блакитна лагуна поруч із селом Вурвуру, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Чи варто туди їхати? Однозначно так! Ви насолодитеся морською прогулянкою на катері або кораблику і викупаєтеся в чистій і теплій воді з неймовірним краєвидом на острови.

Уранополіс

Це звичайне грецьке село, в якому багато красивих будиночків, оповитих квітучим чагарником. У центрі стоїть самотня вежа, побудована в XIV столітті. До речі, це єдина вежа візантійського періоду, яка найкраще збереглася на Халкідіки.

Уранополіс, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Вхід – три євро. Тепер це музей. Всередині – нічого особливого, крім стародавніх артефактів. Наприклад, мене вразили прикраси, яким вже більше за дві тисячі років.

Уранополіс, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Салоніки

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Від Афон до міста Салоніки – півтори години їзди. Місто чимось нагадало мені Неаполь і Барселону одночасно. На жаль, у мене було дуже мало часу, щоб добре вивчити Салоніки, але якщо ви будете відпочивати недалеко від цього міста, обов'язково його відвідайте.

Салоніки – друге за кількістю населення і культурним значенням місто в Греції. Перше, звичайно ж, Афіни.

Салоніки, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Що мені тут сподобалося – захоплива панорама, морський пейзаж і незвичайна архітектура. Кажуть, що жителі Афін і Салонік часто негласно змагаються одне з одним, адже їх багато порівнюють. В Афінах не була, але чула, що міста дійсно схожі.

Салоніки, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Халкідіки: ціни

Пройдімося по основних пунктах: проживання, їжа, транспорт і сувеніри.

Проживання

Одна ніч у номері на двох у чотиризірковому готелі на півострові Кассандра – від 5,5 тис. гривень на добу, сюди входять сніданок і вечеря. Але нині гарячий сезон. Добре, якщо бронювати все заздалегідь, буде дешевше.

Чому Кассандра – тому що багато хто радить їхати саме туди. Або на Ситонію. Афон – дорожче. Припускаю, що через гору Афон, як великий центр паломництва. У цілому ціни на півострові різні, зорієнтуватися в них вам допоможуть туроператор і сайти бронювання житла.

Півострів Кассандра, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Їжа

Важлива порада: де б ви не були на Халкідіки, шукайте таверну (вони всі так і називаються). Це типовий місцевий заклад, де можна поласувати місцевої їжею. До речі, на Халкідіки, на здивування, багато хто любить не морепродукти, а м'ясо.

Таверна в Уранополісі, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Я все-таки не проґавила можливість скуштувати страву зі свіжих морепродуктів. Морський мікс із креветок, риби, восьминогів і кальмарів у клярі обійдеться вам приблизно 11 євро. Плюс напій – 1,5-2 євро. Повірте, це чудовий обід, голодними не залишитеся.

Морський мікс – найкраще рішення для обіду / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Ситний йогурт зі свіжими фруктами – 2,5 євро.

Йогурт в кафе коштує приблизно 2,5 євро. Уранополіс, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Транспорт

Оскільки я пересувалася переважно на екскурсійних автобусах, що входило у вартість поїздки, багато чого про ціни на транспорт розповісти не можу. Таксі від готелю до Уранополіса (приблизно 10-15 хвилин їзди) – 12 євро в один бік.

Сувеніри

Оливкове мило – 3-4 євро;

магніти, брелоки – 1,5-2 євро;

блокноти, попільниці, фігурки – 4-5 євро;

косметика з оливками (креми, олія для тіла) – 6-12 євро.

Грецькі сувеніри / Фото: pixabay.com

Що неприємно здивувало

Напевно, ви чули про те, що Греція, на жаль, одна з найбідніших країн Євросоюзу. І це помітно.

Мабуть, кожна п'ята будівля, яка зустрічалася мені на шляху під час екскурсій, покинута. Причому бачила я як звичайні занедбані будиночки, так і великі торговельні або бізнес-центри. На жаль, мені не вдалося сфотографувати багато їх, але кілька кадрів з автобуса я все ж зробила.

Занедбані будинки в Греції / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

На дорогах чимало сміття, хоча самі шляхи досить хороші.

Сміття на дорогах Греції / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Греки в цьому регіоні країни досить серйозні. Я б сказала, що навіть трохи сумні й іноді непривітні (звичайно, не всі). І тут явно відіграє роль криза в країні.

Саме на Афон краще не приїжджати з дітьми, та й молоді тут буде нуднувато. Не сподобалася й відсутність "цивілізації". До міста 15 хвилин на машині – залишається радіти пляжу, сонцю і морю.

Бонус: Метеори

Метеори – монастирі, колись побудовані ченцями дуже високо в скелях. Це священне місце, другий центр паломництва після святої гори Афон. Тепер там шість активних монастирів: чотири чоловічі та два жіночі.

Метеори, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Метеори розміщуються на материковій частині Греції. Туди я їхала з Халкідіки приблизно п'ять годин, назад так само. Дорога втомлює, але саме місце просто вражає. Ось кілька фото без зайвих слів.

Метеори, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Метеори, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Їхати на Халкідіки чи ні – вирішувати вам. Для повноцінного морського відпочинку з розвагами цей півострів навряд чи придатний. Але я впевнена, що кришталево чисте, тепле море і краса природи цього краю точно не залишать вас байдужими.

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