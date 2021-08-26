Все, що потрібно знати перед тим, як вирушити на Халкідіки (особистий досвід)

Все про відпочинок на грецькому півострові Халкідікі / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні
Кажуть: літо – сезон відпусток. Але всі ми прекрасно знаємо, що найкраще їхати на море або в травні, коли ще не так жарко, або у вересні, коли спека вже м'якша. Це стосується і колиски європейської цивілізації – Греції, яку омиває кілька морів, зокрема Егейське, Іонічне і Середземне.
Я ж вирішила вирушити в Елладу (самоназва Греції) в серпні, коли температура вдень досягала +36 градусів... Скоро вересень, і синоптики обіцяють там +29, тож можете забронювати готель вже тепер.
Чому Греція нині так популярна?
Величезну частину Південної Європи і всіма улюблену Туреччину недавно охопили пожежі, тому багато туристів з України звернули увагу на Грецію. Вона теж, на жаль, горить. Але не скрізь.
Не можу сказати, що пошкодувала про поїздку, але і стверджувати, що залишилася в дикому захваті від морського релаксу, теж не буду. Проте в цю країну їдуть туристи, і дуже багато туристів.
Дехто прагне долучитися до багатовікової культури, побачити археологічні розкопки, подивитися на стародавні артефакти і далі за списком. Але є і ті, хто просто хоче поніжитися під сонцем на пляжах, поплавати в морі, поїсти смачну їжу.
Особливості Халкідіки
Багато хто їде на острови Родос, Крит і більш "інстаграмні" Міконос або архіпелаг Санторині. Я ж побувала на Халкідіки з багатющою історією, кришталево чистим морем і смачними морепродуктами.
Халкідіки – це півострів, який складається з... трьох півостровів. Їх ще називають трьома "пальцями" або "ніжками". З утворенням Халкідіки пов'язаний дуже цікавий грецький міф, який я, мабуть, тут викладати не буду, щоб не робити цей лонгрид ще довшим.
Розташування: адміністративний район Греції Центральна Македонія (не плутати з країною – Північною Македонією, коли що :)
Перший півострів Халкідіки – Кассандра, другий – Ситонія, третій – Афон. Саме мій відпочинок проходив на останньому, недалеко від села Уранополіс і Святої Гори – Афону.
Скажу відразу, "все враховано" в Греції і "все враховано" в Туреччині – це дві різні речі, і ви повинні бути до цього готові.
Їжа, розваги, аніматори для дітей, сервіс – все суто "європейське", не "турецьке", не дуже звичне для нашого туриста. Напевно, тому в готелі, де я зупинилася, я була однією з небагатьох українок, всі решта – німці, серби, македонці та інші. Хоча, можливо, це все лише моя суб'єктивна думка.
Варто відзначити, через те, що люди з країн колишнього СРСР все-таки їздять у цей регіон, у ресторанах і магазинах ви нерідко можете побачити написи і меню російською мовою, деякі офіціанти та інші працівники сфери обслуговування знають російську. А якщо після прочитання цього матеріалу ви теж вирішите поїхати на Халкідіки, то я впевнена – вони навчаться говорити і українською! Пора!
Під час однієї з виїзних екскурсій хтось із туристів сказав мені, що найкраще зупинятися саме на першому "пальці" – Кассандрі, бо на Афоні й пляж не такий чистий, і за лежаки подекуди треба платити, та й харчування в готелях не найкраще. Зі зв'язком у готелі теж була біда – Wi-Fi ловив погано, а мобільна мережа в номері з'являлася через раз. Уточню: під час подорожі самим півостровом мобільна мережа ловила відмінно.
Окремий пункт – це місцевий транспорт, якого, власне, немає. Точніше, він є, але, як нам повідомив гід, ходить рідко, і тому гостям Халкідіки доводиться або брати в оренду автомобіль (на бензин в Греції ціни кусаються), або ж роз'їжджати на таксі. Або вибирати тур, в який, крім пляжного відпочинку, входять екскурсії на автобусі, як це було у мене.
Нюанси є скрізь, але головне пам'ятати: на Халкідіки дуже красива природа і дуже чисте море! Вода прозора, пісок – чисте золото, гори і пагорби, плантації з оливкових дерев, чагарники, що квітнуть, евкаліпти і кипариси. Загалом, краса!
І ще. Довгий час цей регіон був під турецьким контролем, це чітко відбилося на архітектурі, їжі й загальній атмосфері. Тому місцеві жителі переконливо рекомендують відвідати й інші місця в Греції, щоб пройнятися культурою і традиціями цієї країни.
Що можна побачити на Халкідіки
У мій тур входило відразу кілька екскурсій. Пропонували поїздку до святої гори Афон – це один з найбільших центрів православного чернецтва і паломництва. Але є одне "але": туди не пускають жінок!
Представницям прекрасної статі пропонують екскурсії на кораблику, який підпливає до гори, а потім відпливає назад. Якщо ж ви чоловік, тоді welcome, але не забудьте, що пускають тільки за спеціальними візами. За словами місцевого гіда, їх отримати нескладно, просто подбайте про це заздалегідь.
Блакитна лагуна
Недалеко від другого "пальця" Халкідіки, півострова Ситонія, поряд із селом Вурвуру є чарівне місце – Блакитна лагуна. Вода там дійсно неймовірного кольору: місцями блакитна, яскраво-бірюзова, а подекуди навіть смарагдова.
Туди ми з групою інших туристів вирушили на великому "піратському" кораблі, пропливли вздовж пагорбів і між маленькими острівцями в морі, а в фіналі викупалися на дикому пляжі.
Чи варто туди їхати? Однозначно так! Ви насолодитеся морською прогулянкою на катері або кораблику і викупаєтеся в чистій і теплій воді з неймовірним краєвидом на острови.
Уранополіс
Це звичайне грецьке село, в якому багато красивих будиночків, оповитих квітучим чагарником. У центрі стоїть самотня вежа, побудована в XIV столітті. До речі, це єдина вежа візантійського періоду, яка найкраще збереглася на Халкідіки.
Вхід – три євро. Тепер це музей. Всередині – нічого особливого, крім стародавніх артефактів. Наприклад, мене вразили прикраси, яким вже більше за дві тисячі років.
Салоніки
Від Афон до міста Салоніки – півтори години їзди. Місто чимось нагадало мені Неаполь і Барселону одночасно. На жаль, у мене було дуже мало часу, щоб добре вивчити Салоніки, але якщо ви будете відпочивати недалеко від цього міста, обов'язково його відвідайте.
Салоніки – друге за кількістю населення і культурним значенням місто в Греції. Перше, звичайно ж, Афіни.
Що мені тут сподобалося – захоплива панорама, морський пейзаж і незвичайна архітектура. Кажуть, що жителі Афін і Салонік часто негласно змагаються одне з одним, адже їх багато порівнюють. В Афінах не була, але чула, що міста дійсно схожі.
Халкідіки: ціни
Пройдімося по основних пунктах: проживання, їжа, транспорт і сувеніри.
Проживання
Одна ніч у номері на двох у чотиризірковому готелі на півострові Кассандра – від 5,5 тис. гривень на добу, сюди входять сніданок і вечеря. Але нині гарячий сезон. Добре, якщо бронювати все заздалегідь, буде дешевше.
Чому Кассандра – тому що багато хто радить їхати саме туди. Або на Ситонію. Афон – дорожче. Припускаю, що через гору Афон, як великий центр паломництва. У цілому ціни на півострові різні, зорієнтуватися в них вам допоможуть туроператор і сайти бронювання житла.
Їжа
Важлива порада: де б ви не були на Халкідіки, шукайте таверну (вони всі так і називаються). Це типовий місцевий заклад, де можна поласувати місцевої їжею. До речі, на Халкідіки, на здивування, багато хто любить не морепродукти, а м'ясо.
Я все-таки не проґавила можливість скуштувати страву зі свіжих морепродуктів. Морський мікс із креветок, риби, восьминогів і кальмарів у клярі обійдеться вам приблизно 11 євро. Плюс напій – 1,5-2 євро. Повірте, це чудовий обід, голодними не залишитеся.
Ситний йогурт зі свіжими фруктами – 2,5 євро.
Транспорт
Оскільки я пересувалася переважно на екскурсійних автобусах, що входило у вартість поїздки, багато чого про ціни на транспорт розповісти не можу. Таксі від готелю до Уранополіса (приблизно 10-15 хвилин їзди) – 12 євро в один бік.
Сувеніри
- Оливкове мило – 3-4 євро;
- магніти, брелоки – 1,5-2 євро;
- блокноти, попільниці, фігурки – 4-5 євро;
- косметика з оливками (креми, олія для тіла) – 6-12 євро.
Що неприємно здивувало
Напевно, ви чули про те, що Греція, на жаль, одна з найбідніших країн Євросоюзу. І це помітно.
Мабуть, кожна п'ята будівля, яка зустрічалася мені на шляху під час екскурсій, покинута. Причому бачила я як звичайні занедбані будиночки, так і великі торговельні або бізнес-центри. На жаль, мені не вдалося сфотографувати багато їх, але кілька кадрів з автобуса я все ж зробила.
На дорогах чимало сміття, хоча самі шляхи досить хороші.
Греки в цьому регіоні країни досить серйозні. Я б сказала, що навіть трохи сумні й іноді непривітні (звичайно, не всі). І тут явно відіграє роль криза в країні.
Саме на Афон краще не приїжджати з дітьми, та й молоді тут буде нуднувато. Не сподобалася й відсутність "цивілізації". До міста 15 хвилин на машині – залишається радіти пляжу, сонцю і морю.
Бонус: Метеори
Метеори – монастирі, колись побудовані ченцями дуже високо в скелях. Це священне місце, другий центр паломництва після святої гори Афон. Тепер там шість активних монастирів: чотири чоловічі та два жіночі.
Метеори розміщуються на материковій частині Греції. Туди я їхала з Халкідіки приблизно п'ять годин, назад так само. Дорога втомлює, але саме місце просто вражає. Ось кілька фото без зайвих слів.
Їхати на Халкідіки чи ні – вирішувати вам. Для повноцінного морського відпочинку з розвагами цей півострів навряд чи придатний. Але я впевнена, що кришталево чисте, тепле море і краса природи цього краю точно не залишать вас байдужими.
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