Все, что нужно знать перед тем, как отправиться на Халкидики (личный опыт)

Все об отдыхе на греческом полуострове Халкидики / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Все говорят: лето – сезон отпусков. Но все мы прекрасно знаем, что лучше всего ехать на море либо в мае, когда еще не так жарко, либо в сентябре, когда жара уже помягче. Это касается и колыбели европейской цивилизации – Греции, которая омывается несколькими морями, включая Эгейское, Ионическое и Средиземное.

Я же решила отправиться в Элладу (самоназвание Греции) в августе, когда температура днем достигала +36 градусов...Скоро сентябрь и синоптики обещают там +29, так что можете бронировать отели уже сейчас.

Почему Греция сейчас так популярна?

Огромную часть Южной Европы и всеми любимую Турцию недавно охватили пожары, поэтому многие туристы из Украины обратили свое внимание на Грецию. Она тоже, к сожалению, горит. Но не везде.

Не могу сказать, что пожалела о поездке, но и утверждать, что осталась в диком восторге от морского релакса – тоже. Тем не менее, в эту страну едут туристы, и очень много туристов.

Санторини, Греция / Фото: pixabay.com

Некоторые стремятся прикоснуться к многовековой культуре, увидеть археологические раскопки, посмотреть на древние артефакты и дальше по списку. Но есть и те, кто просто хочет понежиться под солнцем на пляжах, поплавать в море, поесть вкусную еду.

Особенности Халкидиков

Многие едут на острова Родос, Крит и более "инстаграмные" Миконос или архипелаг Санторини. Я же побывала на полуострове Халкидики с богатейшей историей, кристально чистым морем и вкусными морепродуктами.

Халкидики – это полуостров, который состоит из…трех полуостровов. Их еще называют тремя "пальцами" или "ножками". С образованием Халкидиков связан очень интересный греческий миф, который я, пожалуй, тут излагать не буду, дабы не делать этот лонгрид еще длиннее.

Скриншот: Google Maps

Месторасположение: административный район Греции, Центральная Македония (не путать со страной – Северной Македонией, если что :)

Первый полуостров Халкидиков – Кассандра, второй – Ситония, третий – Афон. Конкретно мой отдых проходил на последнем, недалеко от деревушки Уранополис и святой горы Афон.

Скажи сразу, "все включено" в Греции и "все включено" в Турции – это две разные вещи, и вы должны быть к этому готовы.

Еда, развлечения, аниматоры для детей, сервис – все чисто "европейское", не "турецкое", не очень привычное нашему туристу. Наверное, поэтому в отеле, где я остановилась, я была одной из немногих украинок, все остальные – немцы, сербы, македонцы и другие. Хотя, возможно, это все лишь мое субъективное мнение.

Территория отеля Alexnadros Palace, Афон / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Стоит отметить - из-за того, что люди из стран бывшего СССР все-таки ездят в этот регион, в ресторанах и магазинах вы нередко можете встретить надписи и меню на русском языке, некоторые официанты и другие люди из сферы обслуживания тоже знают русский. А если после прочтения этого материала вы тоже решите поехать на Халкидики, то я уверена – они научатся говорить и по-украински! Пора!

На Халкидиках нередко можно встретить вывески, меню и объявления на русском / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Во время одной из выездных экскурсий, кто-то из туристов сказал мне, что лучше всего останавливаться именно на первом "пальце" – Кассандре, так как на Афоне и пляж не настолько чистый, и за лежаки кое-где надо платить, да и питание в отелях не лучшее. Со связью в отеле тоже была беда – wi-fi ловил плохо, а мобильная сеть в номере появлялась через раз. Уточню: во время путешествия по самому полуострову мобильная сеть ловила отлично.

Отдельный пункт – это местный транспорт, который, по сути отсутствует. Вернее, он есть, но, как нам сообщил гид, ходит редко и поэтому гостям Халкидиков приходится либо брать в аренду автомобили (на бензин в Греции цены кусаются), либо же разъезжать на такси. Или выбирать тур, в который, кроме пляжного отдыха, входят экскурсии на автобусе, как это было у меня.

Пляж и море на Афоне / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Нюансы есть везде, но главное помнить: на Халкидиках очень красивая природа и очень чистое море! Вода прозрачная, песок – чистое золото, горы и холмы, огороды из оливковых деревьев, цветочные кустарники, эвкалипты и кипарисы. В общем, красота!

И еще! Долгое время этот регион находился под турецким контролем, это отчетливо отразилось на архитектуре, еде и общей атмосфере. Поэтому местные убедительно рекомендуют посетить другие места в Греции, чтобы проникнуться культурой и традициями этой страны.

Полуостров Афон, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Что посмотреть на Халкидиках

В мой тур входило сразу несколько экскурсий. Предлагали поездку к святой горе Афон – один из крупнейших центров православного монашества и паломничества. Но есть одно "но": туда не пускают женщин!

Представительницам прекрасного пола предлагают экскурсии на кораблике, который подплывает к горе, а потом уплывает обратно. Если же вы мужчина, тогда welcome, но не забудьте, что туда пускают только по специальным визам. По словам местного гида, их получить несложно, просто позаботьтесь об этом заранее.

Гора Афон / Фото: pixabay.com

Голубая лагуна

Недалеко от второго "пальца" Халкидиков, полуострова Ситония, рядом с деревней Вурвуру есть волшебное место – Голубая лагуна. Вода там действительно невероятного цвета: местами голубая, ярко-бирюзовая, а в каких-то районах даже изумрудная.

Голубая лагуна рядом с деревней Вурвуру, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Туда мы с группой других туристов отправились на большом "пиратском" корабле, проплыли между холмами и маленькими островками в море, а в финале искупались на диком пляже.

Голубая лагуна рядом с деревней Вурвуру, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Стоит ли туда ехать? Однозначно да! Вы насладитесь морской прогулкой на катере или кораблике, и искупаетесь в чистой и теплой воде с обалденным видом на острова.

Уранополис

Это обычная греческая деревушка, в которой есть много красивых домишек, увитых цветущими кустами. В центре города стоит одинокая башня, которая была построена в XIV веке. Кстати, это единственная башня византийского периода, которая лучше всего сохранилась на Халкидиках.

Уранополис, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Вход – три евро. Сейчас это музей. Внутри – ничего особенного, кроме древних артефактов. К примеру, меня впечатлили украшения, которым уже больше двух тысяч лет.

Уранополис, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Салоники

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От Афон до города Салоники – полтора часа езды. Город чем-то напомнил мне Неаполь и Барселону одновременно. Увы, у меня было очень мало времени, чтобы хорошо изучить Салоники, но, если вы будете отдыхать недалеко от этого города, обязательно его посетите.

Салоники – второй по численности населения и культурному значению город в Греции. Первый, конечно же, Афины.

Салоники, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Что мне здесь понравилось – захватывающая дух панорама, морской пейзаж и необычная архитектура. Говорят, что жители Афин и Салоников часто негласно соперничают друг с другом, ведь многие сравнивают города. В Афинах не была, но слышала, что города действительно похожи.

Салоники, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Халкидики: цены

Пройдемся по основным пунктам – проживание, еда, транспорт и сувениры.

Проживание

Одна ночь в номере на двоих, в четырехзвездочном отеле на полуострове Кассандра - от 5,5 тыс. гривен в сутки, куда включены завтрак и ужин. Но сейчас горячий сезон. Естественно, если бронировать все заранее, будет дешевле.

Почему Кассандра, потому что многие советуют ехать именно туда. Или на Ситонию. Афон дороже. Предполагаю, что из-за горы Афон, как крупного центра паломничества. В целом, цены на полуострове разные, в них вам помогут сориентироваться туроператор и сайты бронирования жилья.

Полуостров Кассандра, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Еда

Важный совет: где бы вы ни были на Халкидиках, ищите таверну (они все так и называются). Это типичное местное заведение, где можно полакомиться местной пищей. Кстати, на Халкидиках, на удивление, многие любит не морепродукты, а мясо.

Таверна в Уранополисе, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Я все-таки не стала упускать возможность отведать свежее блюдо из морепродуктов. Морской микс из креветок, рыбы, осьминогов и кальмаров в кляре обойдется вам примерно в 11 евро. Плюс напиток – 1,5-2 евро. Поверьте, это отличный обед, голодными не останетесь.

Морской микс – лучшее решение для обеда / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Сытный йогурт со свежими фруктами – 2,5 евро.

Йогурт в кафе стоит примерно 2,5 евро. Уранополис, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Транспорт

Так как в основном я передвигалась на экскурсионных автобусах, которые входили в стоимость поездки, многого о ценах на транспорт рассказать не могу. Такси от отеля до Уранополиса (примерно 10-15 минут езды) – 12 евро в одну сторону.

Сувениры

Оливковое мыло – 3-4 евро;

Магниты, брелоки – 1,5-2 евро;

Блокноты, пепельницы, фигурки – 4-5 евро;

Косметика с оливками (кремы, масло для тела) – 6-12 евро.

Греческие сувениры / Фото: pixabay.com

Что неприятно удивило

Наверняка вы слышали о том, что Греция, к сожалению, одна из самых бедных стран Евросоюза. И это заметно.

Наверное, каждое пятое здание, которое встречалось мне на пути во время экскурсий, заброшено. Причем встречала я как обычные заброшенные домишки, так и большие торговые или бизнес-центры. К сожалению, мне не удалось запечатлеть многие из них, но пару кадров из автобуса я все же сделала.

Заброшенные здания в Греции / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

На дорогах немало мусора, хотя сами дороги довольно хорошие.

Мусор на дорогах Греции / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Греки в этом регионе страны довольно серьезные. Я бы сказала, что даже немного грустные и иногда неприветливые (конечно, не все). И тут явно играет роль кризис в стране.

Конкретно на Афон лучше не приезжать с детьми, да и молодежи тут будет скучновато. Не понравилось отсутствие "цивилизации". До города 15 минут на машине – остается радоваться пляжу, солнцу и морю.

Бонус: Метеоры

Метеоры – монастыри, когда-то построенные монахами очень высоко в скалах. Это священное место, второй центр паломничества после святой горы Афон. Сейчас там действуют шесть монастырей: четыре мужских и два женских.

Метеоры, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Метеоры находятся на материковой части Греции. Туда я ехала с Халкидиков примерно пять часов, обратно так же. Дорога утомительна, но само место очень впечатляет. Вот несколько фото без лишних слов.

Метеоры, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Метеоры, Греция / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

Ехать на Халкидики или нет – решать вам. Для полноценного морского отдыха с развлечениями этот полуостров вряд ли подходит. Но я уверена, что кристально чистое, теплое море и красота природы этого региона точно не оставят вас равнодушными.

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