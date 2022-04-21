Види мінних пасток та рекомендації до дій – інструкція

Що потрібно знати, якщо знайшли підозрілий предмет / Фото: Колаж: Сьогодні

Після повідомлень про звільнення Київської області від російських окупантів багато людей стали повертатися додому. Ми розповідали, як навчити дітей берегтися від вибухонебезпечних предметів, оскільки росіяни залишили дуже багато мінних пасток

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можна знайти скрізь:

Реклама

у покинутих будинках,

на вулицях,

дитячих майданчиках,

на заміському відкритому просторі (у полях, лісах, у водоймищах, на узбіччях доріг тощо).

Варто пам'ятати, що вибухівка не завжди загрозливо виглядає. У жодному разі не торкайтеся незнайомих предметів!

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило інфографіку про найбільш поширені види мінних пасток та рекомендації до дій.

Найпоширеніші мінні пастки / Фото: minre.gov.ua

Реклама

Що варто знати

Повертайтеся додому до деокупованих районів лише після офіційного дозволу державних органів та місцевої влади.

Не заходьте в темні приміщення, поки їх не перевірять (підвали, горища, сараї, гаражі тощо) і не відкривайте нічого наосліп.

Ходіть тільки перевіреними стежками і дорогами з твердим покриттям. Не гуляйте лісами та полями.

Виявивши щось підозріле, відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте за номерами: 101 або 102. Дочекайтеся приїзду спецслужб і не намагайтеся самостійно знешкоджувати знахідку.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо знайшли підозрілий боєприпас чи предмет.