В США запустили приватні авіарейси для заняття сексом / Фото: knife.media

Поки в Києві влаштовували преміальну вечерю на висоті, яку оцінив Forbes,у Лас-Вегасі запустили приватні авіарейси для заняття сексом. Про це повідомило видання Ніж.

Мрію любителів екстриму здійснила авіакомпанія Love Cloud з Лас-Вегаса. Американці та туристи з інших країн тепер можуть зайнятися сексом на шаленій висоті.

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В США запустили приватні авіарейси для заняття сексом / Фото: knife.media

Клієнтам пропонують зайнятися сексом у приватному літаку, де розміститься до 6 пасажирів. "Подорож" вартістю від 26 тис. гривень триватиме від 1 до 1,5 години. Гостям після "подорожі" обіцяють конфіденційність.

Зі зручностей пропонують ліжко та подушки.

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В США запустили приватні авіарейси для заняття сексом / Фото: knife.media

Не обійдеться також без пілота, який спостерігатиме за польотом в навушниках весь час. Один з пілотів авіакомпанії Love Cloud зізнався, що серед клієнтів були молодята, свінгери та літні люди. Йому приєднатися до "подорожі" не пропонували, але він би все одно відмовився.

Люблю такі розваги, але небо я люблю більше, – сказав він.

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