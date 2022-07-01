У салат, суп або на гриль – як готувати топ-5 найкорисніших овочів липня

Топ-5 найкорисніших овочів липня - молода картопля, кабачки та баклажани, болгарський перець та зелений горошок

У липні "на допомогу" свіжим овочам – огіркам та молодій капусті приходить картопля, не здають позиції кабачки, а також на прилавках з'являється все більше баклажанів. Які 5 овочів липня слід включити до свого раціону – розповіла доктор медицини Тибету, консультант зі здорового харчування Олена Бєляєва.

Почнемо з того що сезонна зелень актуальна протягом усього літа. А якщо ви хочете захистити себе від нітратів, то перед додаванням зелені до салату або супу можна її поставити "букетом" у воду і на пряме сонячне світло. Або просто на кілька годин замочити у воді на годину. На які овочі варто звернути увагу, якщо їх ще немає на вашому столі:

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1. Молода картопля. Картоплю взагалі не дуже шанують дієтологи, але без неї складно уявити собі український стіл. Тому для максимальної користі картопля слід запікати або відварювати в шкірці, а також готувати на пару або в мікрохвильовій печі. Так вітамін С і калій, на які багата картопля, не втрачатимуться. Тобто уникаємо смаженої картоплі.

Для максимальної користі картопля слід запікати або відварювати в шкірці, а також готувати на пару або в мікрохвильовій печі.

2. Кабачок – це взагалі один із топових дієтичних продуктів. У кабачках містяться необхідні нашому мозку, серцю, печінці та м'язам вітаміни та мікроелементи. А ще овоч допоможе покращити не тільки травлення, а й стан шкіри та колір обличчя.

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3. Баклажан – теж низькокалорійний продукт, багатий вітамінами групи В, вітаміном С, РР та каротином, а також мінералами, як калій, залізо, кальцій, магній, натрій та фосфор. Баклажани і кабачки найкорисніше запекти. Зверніть увагу – при жарінні баклажани вбирають багато масла, та й взагалі жаріння – не найздоровіший спосіб приготування їжі.

4. Болгарський перець – один із лідерів серед овочів за вмістом вітаміну С, також він багатий мікроелементами – калієм, фосфором, сіркою, магнієм та кальцієм.

Болгарський перець – один із лідерів серед овочів за вмістом вітаміну С

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5. Зелений горошок – його цінність, крім вітамінів і мікроелементів, в рослинному білку, що легко засвоюється. І якщо є можливість їсти цей сезонний овоч, варто їй скористатися.

Болгарський перець та горошок хороші у сирому вигляді, їх варто класти в салат , заправляючи оливковою, лляною або олією холодного віджиму. А ще можна додати спеції, насіння кунжуту чи льону, так найбільш корисно та смачно. Перець можна запікати в духовці або на грилі.

Також будь-які ці овочі підійдуть для супів , адже саме теплова обробка допоможе краще переварити овочі, якщо ви схильні до газоутворення та проблем із травленням.

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