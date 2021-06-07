ТОП-5 найкорисніших овочів червня, що не спустошать гаманець

Молода капуста, редиска, огірки, кабачки і шпинат наситять нас вітамінами і не спустошать гаманець. Дізнайтеся, чим корисні ці овочі і що з них приготувати

Червень - місяць, коли сезонні овочі дешевшають, саме час їх використати Фото: unsplash.com

У червні на прилавках ринків і магазинів з'являється все більше овочів, але ціни на деякі поки "кусаються". Які з доступних овочів найкорисніші для організму і чим саме, як зробити овочі безпечними і що з них приготувати – розповіла доктор тибетської медицини, консультантка зі здорового харчування Олена Бєляєва.

Все більше доступних за ціною ґрунтових сезонних овочів з'являється у продажу, тому саме час урізноманітнити своє харчування з користю. А якщо ви побоюєтеся нітратів, то скористайтеся простими рекомендаціями.

Як зменшити вміст нітратів в овочах?

Передовсім варто уникати купівлі овочів (та й будь-яких харчів) у місцях стихійної торгівлі, оскільки якість таких продуктів ніхто не зможе гарантувати. Овочі, які реалізують на базарах, перевіряють на вміст нітратів за допомогою спеціального приладу. Тому якість тут більш гарантовано.

Але і вдома, самостійно, можна знизити концентрацію нітратів в овочах: для цього їх слід замочити в трохи підсоленій воді на годину-дві. Воду цю не використовуйте, злийте. До того ж теплова обробка зменшує кількість нітратів в овочах.

Зелень перед тим, як додати в салат або іншу страву, можна поставити "букетом" у воду і на пряме сонячне проміння на кілька годин або просто замочити у воді на годину. Не використовуйте верхні листки капусти; качани, хвостики огірків і редиски гарненько зрізайте з обох боків. А кінчик кабачка од стебла рекомендується зрізати не менш ніж на 1,5 см.

Які овочі червня серед доступних корисні й чому?

Кабачки, редиска, молода капуста і шпинат – джерело вітаміну С та інших елементів, а огірок – лідер серед овочів за вмістом клітковини!

1. Молода капуста. Основна цінність цього овочу – концентрація вітаміну С і можливість зберігати його в уже зібраних качанах більш ніж пів року. У капусті вітаміну С навіть більше, ніж у цитрусових! Також багата молода капуста на пектини, що рятують наш організм від окислювального стресу. Мабуть, молода капуста – один з найкращих овочів для схуднення і дієтичного харчування: калорій в ній мало, а клітковини, яка чистить організм від шлаків і токсинів, з надлишком. Однак людям, що мають проблеми з травленням, сиру капусту їсти небажано: вона може призвести до метеоризму і здуття живота.

Цінність молодої капусти – велика концентрація вітаміну С Фото: unsplash.com

2. Редиску теж обережно слід вживати, якщо у вас гастрит, виразкова хвороба та інші проблеми з органами травлення. Але для здорових людей редиска – просто вітамінна бомба: тут вітаміни С, РР, групи В, залізо, калій і кальцій, а ще необхідні для схуднення і підтримання здорової ваги білок, клітковина та ефірні олії.

3. Огірки. Саме час звернути увагу на цей овоч – на базарних прилавках багато молодих, тоненьких огірочків. Огірок на 95% складається з води, тому за допомогою страв з огірків можна не тільки втамувати спрагу, а й вивести токсини і промити нирки. Однак якщо маєте нефрит, сечокам'яну хворобу та інші ниркові недуги, огірки їсти не слід.

В огірках чимало вітамінів, мікро- і макроелементів, а за кількістю харчових волокон огірку немає рівних!

Вони добре чистять кишечник, покращують його моторику. Також огірок запобігає утворенню холестеринових бляшок на стінках судин, тому рекомендований як профілактичний засіб атеросклерозу та інших хвороб серця і судин.

4. Кабачки. Вони, на відміну від капусти і редиски, не викликають здуття кишечника, тому кабачок – один з топових дієтичних продуктів. У кабачках містяться необхідні нашому мозку, серцю, печінці та м'язам вітаміни і мікроелементи. А ще овоч допоможе поліпшити не тільки травлення, а й стан шкіри і колір обличчя.

Шпинат по праву вважають королем листових овочів Фото: unsplash.com

5. Шпинат. Його справедливо вважають королем листяних овочів. Завдяки речовині апігеніну шпинат запобігає розвитку ракових клітин. Він чудово підтримає серце і судини, захистить організм від окислювального стресу, наситить вітамінами групи В, фолатами, вітаміном К, селеном, омега-3 жирними кислотами, йодом і не тільки. Але через щавлеву кислоту шпинат не можна їсти тим, у кого сечокам'яна хвороба. Також у декого він спричиняє алергічну реакцію.

Як корисніше вживати ці овочі – у салатах?

Найпростіший спосіб приготування цих овочів – нарізати в салат, заправити оливковою, лляною або соняшниковою олією холодного віджиму. А ще можна додати спеції, насіння кунжуту або льону, так найбільш корисно і смачно.

Можна приготувати більш різноманітні, швидкі та корисні теплі страви – ось приклад сніданку та вечері.

Молода капуста з індичим окостом – приклад вечері

Ця страва "вкраде" у вас всього 20 хвилин на приготування, вийде 4-6 порцій, якщо взяти такі інгредієнти:

індичий окіст – 300 грамів,

молода капуста – 800 грамів,

пучок зеленої цибулі,

великий пучок кропу,

сіль, перець, кмин – по щіпці,

оливкова олія – столова ложка.

Як приготувати:

1. М'ясо нарізаємо кубиками приблизно 2 см.

2. У глибокій сковороді з кришкою розігріваємо олію.

3. Трохи обсмажуємо м'ясо – буквально дві хвилини.

4. Додаємо всі спеції і накриваємо кришкою. Тушкуємо на невеликому вогні близько 7 хвилин.

5. Нарізаємо цибулю і капусту та додаємо до м'яса хвилин на 7-10.

6. Подрібнюємо кріп, перемішуємо його з капустою і подаємо готову страву.

Оладки з молодих кабачків – приклад теплого сніданку

Щоб приготувати кабачкові оладки, знадобиться всього 15 хвилин. Цієї кількості вистачить на сніданок для всієї родини (3 особи).

Оладки з кабачків – корисний швидкий сніданок для всієї родини Фото: Depositphotos

Теплий сніданок більш корисний, він наповнить нас енергією на весь день і "розбудить" травлення. Які продукти знадобляться:

два кабачки (приблизно по 150 грамів),

2 яйця,

пучок зелені (петрушка, зелена цибуля і одна молода зелена часничина),

пшеничне борошно – одна ложка,

перець і сіль,

кокосова рафінована олія – 2 ложки.

Як приготувати:

1. Кабачки подрібнюємо на тертці або шатківниці для корейської моркви.

2. Додаємо до них яйця, нарізану зелень, перець і борошно. Акуратно перемішуємо.

3. Кокосову олію добре розігріваємо на сковороді. Столовою ложкою викладаємо на неї кабачкове тісто.

4. Обсмажуємо з кожного боку по 3-4 хвилини, трохи зменшивши вогонь.

Вже готову страву солимо – так не виділиться багато соку з кабачків і борошна потрібно менше.

Нагадаємо, що раніше ми писали як смачно і корисно приготувати шпинат.

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