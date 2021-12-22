У Філадельфії школярі можуть писати у документах, що вони небінарні персони

У Філадельфії школярам дозволили ідентифікувати себе як небінарних персон у документах / Фото: Колаж: Сьогодні

Права представників ЛГБТС все ще продовжують утискати, але вони вміють добиватися свого: поки трансгендери продовжують цькувати Джоан Роулінг, 13 грудня у шкільному окрузі Філадельфії учням дозволили офіційно ідентифікувати себе як небінарні персони у документах. Про це повідомляє Philadelphia Inquirer.

Так, учні можуть ідентифікувати себе небінарними персонами на шкільних порталах, а якщо їм захочеться внести будь-які зміни у своє ім'я чи ґендер, то це можна зробити у спеціальній формі Google. Учні можуть змінювати свої дані в "Більшості систем для студентів та шкіл" , табелях та відвідуваннях.

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Коригування можна вносити без надання юридичних документів та згоди батьків. Але за законом округ повинен показувати інформацію із законного свідоцтва про народження учня під час подання інформації до Департаменту освіти штату Пенсільванія.

Також повідомляється, що округ "продовжить виступати за прийняття подібних змін на рівні штату та федеральному" . Вчитель з мистецтва Джеффрі Колман, що теж ідентифікує себе небінарною персоною, поділився, що нововведення "набагато полегшує процес і передає весь контроль до рук учнів".

Тим часом у 2022 році у Токіо збираються легалізувати одностатеві шлюби .