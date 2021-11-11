"У навушниках осінь": слухайте новий альбом молодої української артистки Лілу45

Лілу45 випустила другий альбом за рік / Фото: instagram.com/lely45/

Молода українська артистка Лілу45 випустила новий альбом. Платівка вийшла під назвою "У навушниках осінь".

Про співачку заговорили на початку року після виходу її треку "Вісім". Все завдяки тому, що композиція потрапила до топ-30 міжнародного чарту Shazam.

Реклама

20-річна киянка Людмила Білоусова, яка виступає під псевдонімом Лілу45, має театральну освіту та грає в одному з київських театрів.

"У навушниках осінь" став другим альбомом артистки після дебютного "Дівчина на повітряній кулі", який вийшов улітку цього року.

До другого альбому увійшли 10 треків, у яких з'єднані інді, електроніка та рок.

Реклама

Особливість Лілу45 у цьому, що співачка має незвичайний тембр. Пише тексти артистка сама, розповідаючи про кохання, самотність, складні стосунки з батьком та своє покоління.

Реклама

Читайте також: 5 драйвових треків для осінньої пробіжки