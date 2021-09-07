5 драйвових треків для осінньої пробіжки

Ми зібрали п'ять пісень українських артистів, під які можна займатися спортом або танцювати вдома. Додавайте собі їх в плейлист і скоріше на тренування!

Бігати треба у зручному одязі та взутті / Фото: freepik.com

Коли на зміну сонячного літа приходить осінь з похмурими, іноді дощовими ранками і довгими вечорами, багато хто сумує, почуваються знесиленим і роздратованим.

Регулярні осінні пробіжки – це найкращий спосіб зарядитися хорошим настроєм. А яка ж пробіжка без драйвових треків? Ми підібрали шість пісень для вашого плейлиста, які зарядять енергією під час пробіжки і стануть відмінним музичним супроводом.

The Hardkiss – "7 вітрів"

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Як кажуть, рух – це життя. Тому трек "7 вітрів" від The Hardkiss однозначно внесе трохи драйву у ваше життя, оскільки не рухатися під цей трек просто не можливо.

Ця пісня цілком може стати гімном всіх, хто живе в активному ритмі. Під неї відмінно бігати вранці, займатися в спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом, – розповідає фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

Артем Пивоваров – "Рандеву"

Новий трек "Рандеву" Артема Піоварова, який він представив одночасно на двома мовами – російською та українською, має всі шанси побити рекорди прослуховувань в TikTok його попереднього хіта "Дежавю".

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Слава Камінська – Slava Bogu

Українська співачка Слава Камінська після розпаду гурту НЕАНГЕЛИ випустила другу сольну пісню в нетиповому для себе стилі, яка звучить як маніфест дівчат про завершення обридлих важких стосунків. Для дівчат є відмінний варіант: влаштувати танці під цей трек на піжамній вечірці.

Bakun – "Просто танцюй"

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Ще один танцювальний трек, який підійде і для пробіжки. Візьміть на замітку!

Uliana Royce – Jump

Співачка і блогерка Uliana Royce представила dance performance відео на нову пісню, яку для неї написав Артем Пивоваров. Це ще одна непогана композиція, під яку можна тренуватися, адже в неї навіть назва спортивна – Jump (з англ. – стрибати).

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