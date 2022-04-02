Війна очима Макса Левіна – фотожурналіста, який загинув у Київській області

Фотографа та документаліста Макса Левіна окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї - повідомляє Офіс Генерального прокурора / Фото: Колаж: Сьогодні

Учора, 1 квітня, після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська у Київській області поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Майже два тижні з ним не було зв'язку. І ось – страшна новина. Як повідомляють Lb.ua, Макс у супроводі військовослужбовця Олексія Чернишова вирушили до Гути Межигірська 13 березня документувати наслідки російської окупації. Вони залишили машину та пішли у бік села Мощун. З того часу зв'язок з обома чоловіками зник.

Місцезнаходження Чернишова досі невідоме.

Реклама

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Макс Левін народився 7 липня 1981 року у Київській області. У юнацтві він відвідував фотогурток і знімав на дзеркальний "Київ-98". Після школи здобув освіту за спеціальністю "інженер комп'ютерних систем" у Київському політехнічному інституті та працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань.

Понад 10 років Макс присвятив роботі у LB.ua. Також він працював із агентствами Reuters, BBC, Associated Press та іншими. Його знімки з'являлися в The Wall Street Journal, TIME, ELLE, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL) та багатьох інших.

Реклама

У виданні згадують його слова:

Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке припинить війну.

Макс зробив більше. З початку вторгнення багато видань отримали від нього посилання на Google Диск зі знімками з передової. Вони вражають.

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Реклама

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

У Макса залишилося четверо дітей, громадянська дружина та батьки. Допомогти сім'ї Макса можна, перерахувавши кошти на карти його рідних:

Монобанк: 4441 1144 2033 5646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168 7574 0312 2528 – Інна Варениця.

Дату та місце прощання з Максом Левіним сім'я повідомить найближчим часом.

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Раніше ми розповідали, як українці адаптувалися до війни і що про це думає воєнний психолог.