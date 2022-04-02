Українці адаптувалися до війни. Чи це нормально – відповів військовий психолог

За весь час війни ми багато пройшли. Навіть встигли адаптуватись. Але, чи варто нам соромитися цього почуття, як упоратися з емоціями та співпереживанням

Українці адаптувалися до війни – нормально це чи ні / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/libkos/

Постійне почуття страху та тривоги, вибухи, вібрація від обстрілів та залпів – все це впливає на нашу психіку немислимо. Український бізнес працює над тим, щоб отримати від Росії репарації в повному обсязі. Але ми живемо тут і зараз, чи нормально звикнути до війни? Відповів військовий психолог Олег Покальчук в інтерв'ю "Українській правді".

Психолог розповів, що адаптація – це нормальний процес, бо наша головна ціль – вижити.

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Справа в тому, що наша свідомість раціоналізує навколишні обставини, і це зменшує стрес. Звісно, ми не говоримо нині про людей, які піддаються прямим ударам і смерті. Але якщо люди опинилися в порівняній безпеці, виникають питання: чи нормально йти в салон краси і робити манікюр чи стрижку, пити келих вина увечері, сміятися з мемів, купувати сукні чи дивитися звіти з червоних доріжок?

Психологи рекомендують це все робити. Нині дуже важливо відволіктися від інформаційного простору та воєнних новин. Перемикатися, наприклад, на перегляди мультфільмів, навчальних матеріалів, звертатися до психологів. Нашій психіці дуже потрібна допомога та "вихідний".

Але з такими "вихідними" не варто нехтувати та бути безтурботним. Покальчук розповів:

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Але є затухання. Ти розумієш, що, якщо є повтори чогось, то це неприємна, але частина реальності. Це – хороший момент для загального виживання. Поганий він тим, що може притуплятися відчуття небезпеки. Мій знайомий у 2014 році один раз не вдягнув у випадку тривоги бронежилет, і його не стало.

Звісно, ми всі втомилися бігати у підвали, іноді по п'ять разів за ніч чи більше. Ми звикли до сигналів "тривога", нам ліньки, ми розслабилися. Але, пам'ятайте, у разі обстрілу ми повинні ховатися! Від цього залежить наше життя та наших близьких.

Раніше ми розповідали, як Олена Зеленська розповіла про постійну загрозу смерті та своїх дітей.