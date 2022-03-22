У київському екопарку народилося зебреня на ім'я Зе – миле фото

Маленький Зе народився у зоопарку Парк XII Місяців / Фото: Facebook

Сьогодні всім нам так не вистачає добрих новин. Ми вже повідомляли, що європейські готелі заселятимуть українців безкоштовно – і це добре. Але є ті, хто не має змоги залишити гарячі точки – це тварини у зоопарках. Їм потрібна наша допомога.

В екопарку "XII Місяців", що знаходиться під Києвом, під звуки сирен та вибухів сталося диво – народилося маленьке зебреня. Його назвали Маленький Зе.

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Виявляється, малюк народився тиждень тому і на диво вижив: у його мами є молоко, і вона його годує.

Якось крізь увесь цей дим пробиваються промінчики – і змушують усміхнутися. Я не встиг взяти участь у виборі імені або запропонувати назвати зебреня Вам, друзі. Наші герої у Парку представили його мені одразу під ім'ям Маленький Зе,

– написав власник зоопарку Михайло Пінчук.

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На жаль, в умовах війни з Росією українські зоопарки потребують нашої допомоги. В екопарку "XII Місяців" деякі тварини просто гинуть без їжі. Публікуємо реквізити зоопарку.

БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРЯТУНКУ ТВАРИН ПАРКУ "ХІІ МІСЯЦІВ"

Код ЄДРПОУ: 43580570

IBAN: UA073005280000026006455080336

грн (uah)

Банк одержувача: АТ "ОТП БАНК"

Призначення платежу: Благодійний внесок на статутну діяльність

Як допомогти іншим українським зоопаркам

Зоопарк у Миколаєві

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Ще у перші дні війни зоопарк у Миколаєві потрапив під обстріл. Половина співробітників була евакуйована, багато хто пішов захищати рідну країну. Ссвоєю чергою директор зоопарку Володимир Топчій ухвалив рішення залишитися з тваринами та допомагати їм. Щоб зібрати кошти на їжу для тварин, він попросив купити квитки найближчими днями.

Ціна квитків від 60 до 100 гривень. Купити можна за цим посиланням.

Харківський зоопарк

Один із найстаріших зоопарків в Україні також потрапив під обстріл. Наразі тваринами займаються працівники зоопарку, які відмовилися евакуюватися з міста, а також волонтери та військові.

На жаль, купити квиток, щоб допомогти зоопарку, не вдасться. Але на офіційній сторінці зоопарку в Facebook є реквізити рахунків на допомогу – у валюті.

Харківський зоопарк

КО ХАРКІВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

61058, вул. Сумська 35. Харків, Україна

Код УРСР 02220881

Банк: СОО КОМПАНІЯ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Зареєстрована адреса: 01001, Україна, Київ, вул. Грушевського, 1Д

Код SWIFT: PBANUA2X

Рахунок UA723515330000026003015902357, валюта USD (долар США)

Харківський зоопарк

КО ХАРКІВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

61058, вул. Сумська 35. Харків, Україна

Код УРСР 02220881

Банк: СОО КОМПАНІЯ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Зареєстрована адреса: 01001, Україна, Київ, вул. Грушевського, 1Д

Код SWIFT: PBANUA2X

Рахунок UA503515330000026009035901912, валюта євро (Євро)

Як допомогти українським зоопаркам / Фото: pixabay.com

Київський зоопарк

У Київському зоопарку люди також на свій страх та ризик залишилися, щоб допомагати тваринам. Працівники та ветеринари перебувають цілодобово зі звірами, бо брати наші менші дуже налякані. Щоб допомогти зоопарку, можна купити квиток на за посиланням. Він коштує 100 гривень.

Також співробітники розмістили реквізити картки та рахунків, щоб надати допомогу тваринам у різних валютах. Вибрати зручний для себе спосіб і допомогти звіринцю можна за посиланням на сайт київського зоопарку. Сторінка київського зоопарку в Facebook.

Одеський зоопарк

Працівник Одеського зоопарку не просто залишилися разом зі своїми підопічними, а й взяли на себе важливу місію – у зоопарку дали притулок тваринам, чиї господарі вирішили залишити місто. Так, зараз у звіринціперебувають близько 400 тварин, а на сайті зоопарку є оголошення зі списком, кому можуть дати притулок за попередньою домовленістю з директором Ігорем Бєляєвим.

Також на сайті є реквізити благодійного рахунку, куди можна надіслати кошти на допомогу тваринам. Можливості купити квитки поки що немає. Сторінка Одеського зоопарку в Facebook.

Нагадаємо, як дві сестри врятували 40 кішок і собаку і влаштували у нові сім'ї в Німеччині.