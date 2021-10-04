У Києві відбудеться фестиваль мистецтва і моди Kyiv Art & Fashion Days. Розповідаємо, що про нього відомо

/ Фото: GUDU

Засновниця Тижня моди в Грузії Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi Софія Чконія представить багатофункціональну платформу для просування і обміну творчих і надихаючих ідей.

Моя мета – зробити Київ центром мистецтва і моди, в який будуть приїжджати з усього світу як учасники фестивалю, так і гості, представники зарубіжних ЗМІ, культурні організації, відомі люди, щоб обмінюватися ідеями і разом працювати над їх реалізацією. Для мене, як для іноземки, Київ – однозначно місто майбутнього

- розповіла Софія Vogue про платформу.

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Проект спрямований на підвищення обізнаності в Україні і збільшення глобальної присутності місцевих індустрій моди і мистецтва. Kyiv Art & Fashion Days – це місце зустрічі дизайнерів, креативників, ЗМІ, байерів і культурних установ, які грають ключову роль в об'єднанні моди і мистецтва під одним дахом.

Фестиваль стане платформою, яка надасть українським креативникам місце для прямого спілкування зі ЗМІ та покупцями.

На мій погляд, таке творче співробітництво має реальний потенціал для формування нової культурної мови і трансляції цінностей України та країн Східної Європи на глобальному рівні. Для цього вже в першій "редакції" проекту ми запросили представників провідних світових ЗМІ, культурних і громадських діячів приїхати до Києва і побачити все своїми очима "

- коментує Чконія.

Так, уже відомо, що на подію приїдуть редакційний директор журналу Paper Міккі Бордман і фотограф Адам Кац Сіндінг.

Першими учасниками київського фестивалю стануть бренди GUDU, ARTEMKLIMCHUK, Lake Studio, Bobkova, Situationist, фотографи Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-колектив Fungus.

Так, дизайнери представлять свої нові колекції, а Fungus проведуть Antifashion виставку-колаборації, яка буде відображати вплив квір-культури на індустрію моди і те, як мода іноді поглинає квір-культуру.

Повний список учасників, а також розклад фестивалю, до якого увійдуть перформанси, панельні дискусії, презентації та покази, будуть оголошені найближчим часом.

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