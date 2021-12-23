Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 грудня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня
Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 23 грудня.
- Цифра дня 13
- Колір дня зелений
- Число успіху 4
У головних плюсах дня – гнучкість та терпіння. При цьому мінуси дня несуть конфлікти та шахрайство. В основі дня – провести прибирання та викинути непотрібні речі, частину віддати нужденним на благодійність. У питаннях краси та фітнесу – антицелюлітні процедури та очищення організму.
Щодо здоров'я – печінка та зір. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, гарний день для очищення робочого простору та розбору документів.
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