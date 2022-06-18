Укргідрометцентр попередив про погіршення погоди

Вітер 18 червня буде північно-західним. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 18 червня, підготовлений Укргідрометцентром, не потішить українців через мінливу погоду. Здебільшого в областях України передбачаються слабкі дощі з грозами, проте є нюанс – якщо раніше в західній частині України та Києві були дощі, то сьогодні там буде лише мінлива хмарність. Крім цього, сама спека дещо спаде.

Як зазначає Укргідрометцентр, 18 червня стовпчики термометрів коливатимуться від 22 до 28 градусів тепла. В Україні майже у всіх областях будуть слабкі дощі з грозами, крім заходу країни та столиці, де очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У Криму також очікується слабкий дощ із грозою.

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На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від 22 до 28 градусів тепла. В решті областей України прогнозуються 22-27 градусів тепла, а також слабкі дощі з грозами.

У Києві прогнозується мінлива хмарність, 23-25 градусів тепла, а в Сімферополі буде слабкий дощ із грозою – +24-26 градусів.

Погода на 18 червня. Фото – скриншот, Укргідрометцентр.

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Синоптик Наталія Діденко відзначила у Facebook, що 17 червня Україну перетинав атмосферний фронт – відповідно атмосферний тиск під час опадів, які фронт тягне із собою, падатиме.

"18 червня в Україні очікується помірно тепла погода з комфортними градусами, протягом дня – +20+27. Дощі та грози найбільш можливі на Лівобережжі, при грозах подекуди шквали. На Правобережжі – переважно без опадів. У Києві в суботу очікується максимально близько +25 градусів", – сказала вона.

За словами Діденко, дощ (місцями з грозою), який з'явиться у столиці увечері 17 червня, якраз і перейде на сьогодні, 18 червня, проте після обіду в Києві опади припиняться. Водночас у неділю-понеділок, 19-20 червня, відновиться спека – очікується до +30+32 градусів. А у вівторок, 21 червня, відчутно похолодає.

"Жодних різких хаотичних рухів, тільки статечно, обережно і впевнено. І довіряти винятково професіоналам", – написала синоптик.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прогноз погоди в Україні на 17 червня не дуже порадує. Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень і говорили про ознаки метеочутливості.