Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

Ветер 18 июня будет северо-западным. / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 18 июня, подготовленный Укргидрометцентром, не обрадует украинцев из-за переменчивой погоды. В основном в областях Украины предвидятся слабые дожди с грозами, однако есть нюанс – если раньше в западной части Украины и Киеве были дожди, то сегодня там будет только переменчивая облачность. Кроме этого, сама жара немного спадет.

Как отмечает Укргидрометцентр, 18 июня столбики термометров будут колебаться от 22 до 28 градусов тепла. В Украине почти во всех областях будут слабые дожди с грозами, кроме запада страны и столицы, где ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В Крыму также ожидается слабый дождь с грозой.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 22 до 28 градусов тепла. В остальных областях Украины 22-27 градусов, а также слабые дожди с грозами.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, 23-25 градусов тепла, а в Симферополе будет слабый дождь с грозой, +24-26 градусов .

Погода на 18 июня. Фото – скриншот, Укргидрометцентр.

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Синоптик Наталья Диденко отметила в Facebook, что 17 июня Украину пересекал атмосферный фронт, соответственно, атмосферное давление во время осадков, которые фронт тянет с собой, будет падать.

"18 июня в Украине ожидается умеренно теплая погода с комфортными градусами, в течение дня – +20+27. Дожди и грозы наиболее возможны на Левобережье, при грозах местами шквалы. На Правобережье – преимущественно без осадков. В Киеве в субботу ожидается максимально около +25 градусов", – сказала она.

По словам Диденко, дождь (местами с грозой), который появится в столице вечером 17 июня, как раз и перейдет на сегодня, 18 июня, однако после обеда в Киеве осадки прекратятся. При этом в воскресенье-понедельник, 19-20 июня, возобновится жара – ожидается до +30+32 градусов.

А во вторник, 21 июня, ощутимо похолодает.

"Никаких резких хаотических движений, только степенно, осторожно и уверенно. И доверять исключительно профессионалам", – написала синоптик.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что прогноз погоды в Украине на 17 июня не сильно порадует. Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь, и говорили о признаках метеочувствительности.