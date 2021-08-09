Українки винайшли унікальну вазу та ідеальні тіні для очей – як у них це вийшло

Шукали для себе, а винайшли для всього світу. Наші співвітчизниці, які зробили корисні відкриття і тепер продають їх по всьому світу, розповіли з якими труднощами зіткнулися

Українки винайшли унікальну вазу та ідеальні тіні для очей / Фото: скриншот

Наталія Донська винайшла вазу з тонкого пластику, яка включає в себе чотири розміри. Над нею вона працювала останні 2 роки разом з ще двома однодумцями. А відкриття двох блондинок з України дозволило їм втілити свою дитячу мрію про косметику. Але вершини підкорилися не відразу.

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Унікальна ваза з пластику для квітів

Вазу спочатку створювали для своїх їстівних букетів, і, перш ніж вона підкорила серця мільйонів, художниці пережили десятки невдач, розповідає Наталя Донська:

Спочатку це був картон – об'їздили ці заводи. Потім шукали інший напрямок. Запустили виготовлення із пластику, але дуже тонкого, перша прес-форма була невдалою.

Але ідея кінцевого варіанту вази прийшла в голову випадково, розповідає винахідниця Таша Шапіро:

Я взяла горщик квітковий, згадала, що у моєї собаки була операція і їй надягали комір, щоб вона себе не гризла, і кажу ось це мені треба, але я не знаю, як технічно це втілити в життя.

Українки винайшли унікальну вазу / Фото: скриншот

Мозковий штурм підказав ідеально зручну форму і безпечний матеріал: пластик – біорозкладаний і не шкодить навколишньому середовищу. Вазу вже замовили в 6 країн:

Францію,

Італію,

США,

Швейцарію,

Люксембург,

Казахстан.

Обсяги виробництва дозволяють виготовляти по 50 тисяч ваз в день.

Переворот в світі косметики – тіні, які довго тримаються на очах

За словами винахідниць Галини Башкирцевої та Вікторії Сакари, перша спроба виконання їх мрії – це був повний провал, адже було витрачено багато грошей, які просто втратили через неможливість привезти цей продукт і заявлять себе з ним.

Товар виробляли в Іспанії, а упаковки – в Китаї. Саме вони і підкачали. Через непрезентабельний вид не могли продати якісний товар, і втілення мрії про старт косметичної компанії дівчатам довелося відкласти ще на рік. Вдруге заявити про себе масштабно завадив брак коштів.

Українки винайшли ідеальні тіні для очей / Фото: скриншот

Вікторія Сакара прокоментувала це так:

Ми розуміємо, що наші фінанси не відповідають тому обсягу, який рекомендує нам завод і ми щодо нашої суми вибираємо тільки один продукт – це олівці! Тому, що на більше коштів нам не вистачило.

Сьогодні дівчата вважають, що завдяки всіх перипетій набули досвіду. Щоб зробити прорив в декоративній косметиці дівчини багато вчилися . А ще для них важливо ні з ким себе не порівнювати – це дуже важливий фактор.

Якість ставлять вище моди і трендів . Незважаючи на високий попит за кордоном, позитивні відгуки професіоналів і підкорення нових країн, свій успіх Вікторія і Галина називають лише черговою сходинкою до нових вершин і ніколи не зупиняються.

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