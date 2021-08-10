Українка з найбільшими в світі вилицями показала себе до пластики (фото)

Українка з найбільшими в світі вилицями Анастасія Покрищук показала себе до пластики / Фото: instagram.com/_just__queen_

Анастасія Покрищук, яку всі знають завдяки її яскравій зовнішності і постійним експериментам з пластичними операціями, раніше виглядала набагато скромніше. Це видно на фото, яким вона поділилася в Instagram і підписала так:

Впізнали? Справа мені 21 ніби. Але звичайно ж раніше було краще. Чи ні?

Цікаво, що архівне фото, на якому дівчина позує з чорним волоссям і без пластики, викликало хвилю ажіотажу серед підписників Анастасії, яким вона більше подобається зараз – яскрава після різних маніпуляцій із зовнішністю:

Раніше була як сіра мишка, а зараз, кайфово така!

Нє, ось ща вогнище. Все в кайф.

З вилицями краще.

Зараз взагалі топчик.

Як на мене зараз краще яскравіше ти.

Модель Анастасія Покрищук планує нову "пластику" / Фото: instagram.com/_just__queen_

У жовтні 2020 року стало відомо, що українка витратила дві тисячі доларів на модифікації обличчя, а саме, філери для скул.

/ Фото: instagram.com/_just__queen_

Нагадаємо, раніше ми показували, як Покрищук виглядала в молодості.

Анастасія Покрещук про розвиток інстаграм і зміни зовнішності – дивіться відео:

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