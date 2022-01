25 років в Україні: Ukrainian Fashion Week оголосили програму ювілейного сезону

Ukrainian Fashion Week оголосили програму 50-го сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року Ukrainian Fashion Week святкує своє 25-річчя. Відзначать ювілейну дату організатори, як завжди, у роботі. Почнеться все з нового сезону показів колекцій FW2022-23, що відбудеться у форматі phygital із 3 по 6 лютого.

Заснований у 1997 році, Ukrainian Fashion Week став першим Тижнем моди не лише на пострадянському просторі, а й на території усієї Центральної Європи. Цей сезон стане особливим та буде вже 50-м для команди. За весь час у рамках Тижня моди відбулося понад 1600 показів та презентацій колекцій понад 400 брендів.

25 років Ukrainian Fashion Week – це не просто 25-річна історія однієї компанії. Це історія українських дизайнерів, яких якось об'єднала наша ідея зробити свою країну модною. Створити країні нову індустрію, яка важлива як економіки країни, так розвитку її культури. Індустрію, яка репрезентує Україну світу, як країну талановитих людей, нових технологій, конструктивного партнерства. Сьогодні нашими пріоритетами є sustainability, діджіталізація, різноманітність та інклюзивність. Саме на них зараз будується українська та світова fashion-індустрія, – коментує глава Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Програма 50-го сезону UFW

Програма Ukrainian Fashion Week FW 2022-23 / Фото: пресслужба

Традиційно, в окремий день нового сезону UFW буде представлена ​​програма New Generation of Fashion, у рамках якої відбудуться покази дизайнерів-учасників платформ New Names та Fresh Fashion, а також graduate show українських приватних fashion-шкіл.

Стати гостем модного показу зможе кожен, переглянувши онлайн-трансляцію на популярному медіасервісі, а також діджітал-платформах UFW.

