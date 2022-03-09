Українець може емігрувати до Великої Британії, заповнивши форму. Але є одна умова

Після вторгнення Росії до України 24 лютого тисячі українців виїхали з країни в пошуках прихистку та мирного неба над головою. За перший тиждень війни емігрувало за кордон 875 тис. людей. Країни світу реагують на політичну ситуацію та спрощують правила в’їзду. Одна з них – Велика Британія: з 4 березня українці можуть взяти участь у програмі возз’єднання сім’ї Ukraine Family Scheme, заповнивши онлайн-форму на сайті GOV.UK. Основна вимога – мати родича, який живе офіційно в країні.

Що передбачає програма Ukraine Family Scheme?

Програма Ukraine Family Scheme дозволяє українцям, родичі яких мешкають офіційно у Великій Британії, переїхати до членів родини. Заповнивши одну форму, біженці мають можливість отримати візу терміном до 3 років. Візу дають не автоматично – є відмови в наданні.

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Де заповнити форму та як діяти?

Перший крок – безоплатна онлайн-форма, яку треба заповнити, щоб отримати реєстраційний номер GWF. Ви введете дані документів та забронюєте годину та день, щоб відвідати візовий центр для подальших дій. Знайдете форму у вільному доступні на сайті GOV.UK.

Важливо: форму необхідно заповнювати кожному члену родини окремо (1 член родини – 1 форма).

Українці можуть взяти участь у програмі возз’єднання сім’ї Ukraine Family Scheme / Фото: freepik.com

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Другий крок – приїхати до візового центру у вказану дату в онлайн-формі. Вам зроблять фото та знімуть відбитки пальців. Додатково: візьміть з собою біометричний паспорт. Не хвилюйтеся, якщо його забули чи загубили під час війни, заявка буде актуальною, але доведеться пояснити вагому причину відсутності документа. "Живі" черги в деяких візових центрах також актуальні – про них згодом.

Британські візові центри знайдете у Польщі (Варшава, Жешув), Угорщині (Будапешт), Празі (Чехія), Румунії(Бухарест), Молдові (Кишинів) та інших країнах.

Третій крок – очікування фідбеку від візового центру. Термін розгляду заявки після здачі біометрики на офіційному сайті не вказано. З огляду на практику українців – тривалість розгляду до 5 діб.

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Хто може взяти участь у програмі возз’єднання сім’ї?

Найближчі родичі:

дружина/чоловік або партнер за цивільним шлюбом;

неодружений партнер (стосунки мають тривати щонайменше два роки);

дитина до 18 років;

батьки (якщо вам менше 18 років);

наречений/наречена або партнер за цивільним шлюбом.

Українці можуть взяти участь у програмі возз’єднання сім’ї Ukraine Family Scheme / Фото: Pexels

Далекі родичі (Ред. – еxtended family members – розширені члени сім'ї):

батьки (якщо вам більше 18 років);

дитина (якій більше 18 років);

дідусь та бабуся;

онук або онука вашого другої половинки;

брат чи сестра;

тітка чи дядько;

племінниця чи племінник;

двоюрідний брат;

свекруха чи тесть;

бабуся та свекор;

брат або невістка;

Найближчі родичі ваших далеких родичів

До переліку входять: чоловік/дружина чи партнер за цивільним шлюбом, а також дитина до 18 років, батьки дитини до 18 років, наречений/наречена чи один з партнерів, який живе в цивільному шлюбі. Основна вимоги: перераховані особи мають бути близькими родичами ваших далеких родичів.

Наприклад, якщо ви маєте сестру (це ваш далекий родич), то її син чи мама входять до списку "Найближчі родичі ваших далеких родичів".

Подавати заявку можуть українці, член родини яких відповідає одній з вимог:

Він громадянином Великої Британії.

Має статус постійного місця проживання у Великій Британії (в тому числі settled status).

Має офіційний статус біженця в країні чи живе за програмою гуманітарної допомоги.

Має pre-settled status. Важливо – член родини мав проживати в країні до 01.01.2021.

Українці можуть взяти участь у програмі возз’єднання сім’ї Ukraine Family Scheme / Фото: Pexels

Ви маєте підтвердити сімейні зв’язки, надавши копію офіційного документа, який підтвердить ваші родинні стосунки. Наприклад, свідоцтво про шлюб тощо.

Ви можете взяти участь у програмі, навіть, якщо не маєте змоги надати документ. Але вам необхідно пояснити причину.

Яка ситуація у візових центрах сьогодні?

Перед відвідуванням візового центру люди заповнюють онлайн-форму, де вказують бажаний час та дату для відвідин. Але актуальні й "живі" черги в деяких візових центрах, які є пріоритетніші. Не дивуйтеся, коли після приїзду у візовий центр ви не потрапите вчасно на зустріч (зазначену годину в онлайн-формі). Через великий потік охочих люди інколи чекають в чергах по 5 годин.

Важливо:

Інформація актуальна на момент публікації. Слідкуйте за новою інформацією на сайті GOV.UK.

Нагадуємо, що Верховна Рада України затвердила указ президента щодо загальної мобілізації. Відповідно до законів всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон. Але є винятки – хто може перетнути кордон з чоловіків, читайте в попередній статті "Сьогодні".

Дізнайтеся також, як емігрувати до Польщі та чому офіційний статус біженця – це не найкраща ідея.