Заборони для вступу та затребувані спеціальності: ТОП-7 запитань про навчання в німецьких ЗВО

Навчання у Німеччині

Німеччина – країна, куди емігрували українці через агресію РФ в Україні. Для тимчасово переселених актуальне питання не лише про пошук роботи, а й навчання в університетах. Німецька громадська організація ABLE e.V в Instagram поділилася відповідями на ТОП-7 питань про вступ українців до вищих навчальних закладів.

Чи можуть українці отримати студентську візу в Німеччині?

Так. Необхідно отримати лист-запрошення від ЗВО у Німеччині та мати стипендію, яка покриє необхідні витрати (житло, студентські внески, "кишенькові гроші"). А ще вимагають мати на рахунку німецького банку 10 322 євро, щоб гарантувати платоспроможність після переїзду.

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Чи можна безоплатно навчатися на програмі бакалаврату, якщо в Україні ступінь отримано?

Так, отримання першого ступеня бакалавра чи магістра в Німеччині є безоплатним. Студент сплачує лише внески щосеместру, сума яких залежить від федеральної землі.

Чи можливо водночас навчатися та працювати?

Так, враховуючи правила. Студентам дозволяється працювати до 20 годин на тиждень та не більше 182 календарних днів щороку. Додатково студенти працюють на канікулах – максимальна кількість календарних днів 70.

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Який рівень німецької мови необхідний, щоб вступити до ЗВО?

Студентам для вступу на програму бакалаврату, необхідно знати німецьку мову щонайменше на рівні С1. Сертифікат про рівень мови вимагається. Для магістрів – аналогічні умови.

Кожен університет має право встановити власні вимоги до знання мов. Для вступу в "технікум" (Ausbildung) вистачає знання німецької мови на рівні В1, – зауважують в Німецькій громадській організації ABLE e.V.

Де знайти рейтинги затребуваних професій в Німеччині?

На платформі Mangelberufe.de розмістили рейтинги ТОП-професій для студентів з середньою та вищою освітою. Ознайомтеся з затребуваними професіями Німеччини, щоб планувати майбутнє та розставляти пріоритети під час вибору "своєї" ніші.

Чи є вікові обмеження для вступу до університетів Німеччини?

В Німеччині відсутня вікова "планка" для вступу до університету. Але є виняткові університети, куди вступити можуть студенти віком до 55 років.

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Це саме стосується стипендіальних програм, чи програм фінансування. Наприклад, програма BAföG (доступна лише громадянам ЄС) має обмеження до 30 років, – зауважують в Німецькій громадській організації ABLE e.V.

Чи надають університети гуртожиток студентам?

Наданням місць в гуртожитку студентам займається державна організація Studentenwerk (незалежно від обраного університету студентами). Реєструватися необхідно окремо. Середня ціна за проживання в кімнаті – 300 євро за студента. Сума варіюється враховуючи популярність місця розташування.

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