Це фантастика: 30 Нобелівських лауреатів проведуть онлайн-лекції – як безплатно приєднатися

Не лише студенти, школярі, а й всі охочі українці можуть приєднатися до безоплатних лекцій

30 Нобелівських лауреатів проведуть онлайн-лекції / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська запевняє, що діти мають право на освіту під час війни. Систематично в Telegram-каналі вона нагадує про це, публікуючи можливості для українців. Нещодавно Перша леді повідала про безоплатні онлайн-лекції для українців від 30 Нобелівських лауреатів.

Ініціатива Малої академії наук України та Посольства України в США приємно здивувала Олену Зеленську. Вона не приховує емоцій та ділиться враженнями.

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​​Лишень уявіть – учені зі світовим ім’ям щодня розповідатимуть українським школярам, студентам та, власне, всім, хто цікавиться наукою, про останні вражаючі відкриття, – зауважує Олена Зеленська.

Олена Зеленська розповіла про чат-бот Education Ua / Фото: Колаж: Сьогодні

13 травня запланована лекція Ширін Ебаді, яка нагороджена Нобелівською премією миру 2003 року за новаторські зусилля у сфері прав людини, особливо жінок, дітей і біженців. Тема лекції – Ukraine, democracy, United nation and security council.

Українцям необхідно обрати конкретну тему на платформі "Лекції майбутнього", щоб долучитися до лекцій. Частина лекцій доступна онлайн, більшість тем про інновації у фізиці, хімії, інженерії. Є також актуальні теми для громадського сектору.

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Олена Зеленська впевнена, що лекції 30 Нобелівських лауреатів надихнуть талановитих українських дітей захоплюватись наукою та мати успішну кар’єру винахідників й науковців у майбутньому.

Якщо вас цікавить, як оформити дитину в німецьку школу – читайте попередню публікацію "Сьогодні".