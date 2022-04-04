Українці на Booking можуть орендувати готель зі знижкою до 100% - як скористатися / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям, які вимушено переїхали через війну за кордон, буде легше знайти тимчасове житло. На платформі Booking повідомили про знижки від 50% до 100% на проживання в готелях. Знижки діють лише для українців, які вимушено покинули країну через воєнні дії.

Туристичний сервіс Booking у співпраці з європейськими готелями Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, Чехії, Італії, Німеччини, Нідерландах та Австрії зробили знижки українцям на проживання.

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Житло необхідно бронювати щонайменше, ніж за 3 дні до приїзду. У готелі під час реєстрації потрібно показати документ, який засвідчує національність гостя.

Якщо будете бронювати житло зі 100% знижкою, то врахуйте мінімальну оплату через технічні обмеження.

Через технічні обмеження безкоштовні варіанти на нашому сайті відображатимуть кінцеву ціну 0,01 євро (без урахування податків та зборів). Зауважте, що ми й наші партнери з розміщення не маємо наміру стягувати з вас цю суму. Проте в деяких випадках, можливо, вам доведеться сплатити збори, які не залежать від нас, як-от міський податок і туристичний збір, – пишуть на офіційному сайті Booking.

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