Вчимося у найкращих: Донателла Версаче показала найкращі образи у 2021 році (фото)

10 кращих образів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Так уже повелося, що напередодні Нового року прийнято підводити умовну межу під пробігом часу в еквіваленті 365 днів, так би мовити підсумки року 2021. Донателла Версаче не стала винятком.

Як і належить модельєру, 66-річна Донателла Версаче підбила не банальні підсумки року, а модні. Ключова постать модного будинку Versace показала ТОП-10 своїх найкращих образів у 2021 році.

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ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

На своїй сторінці у Instagram Донателла опублікувала карусель фотографій, на яких вона позує в найрізноманітніших і, на її думку, найвдаліших луках у 2021 році.

Суперечки недоречні, адже на всіх знімках бачимо ідеальне поєднання кольорів, фактур та інших елементів. При цьому Донателла вміло зберігає власний шарм і унікальну зухвалість, виклик суспільству, сексуальність без краплі вульгарності.

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ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

Зазначимо, з роками дизайнер трохи переглянула своє ставлення до одягу, і улюблена шкіра та латекс почали поступатися місцем скромнішими матеріалами. Але все одно модельєр залишається неповторною.

ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

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ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 найкращих виходів Донателли Версаче у 2021 році / Фото: instagram.com/donatella_versace

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