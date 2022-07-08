У Олени Зеленської з'явився свій Twitter. Що постить перша леді України

Перша леді використовує соцмережі для того, щоб розповісти світові про жахіття війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення російських окупантів Олена Зеленська не мала можливості користуватися соцмережами, мобільним та багатьма іншими речами, до яких ми так звикли. Все заради безпеки. Сьогодні перша леді України активно веде діяльність з надання допомоги українцям, яка спрямована на лікування тяжкохворих закордоном, розробку програм психологічної підтримки та інших проєктів.

Олена намагається на всю використовувати силу свого голосу та звертається за допомогою до перших леді інших держав. Також вона активно постить інформацію про те, що відбувається в Україні в соцмережах. Сьогодні офіс президента України опублікував інформацію про те, що Олена Зеленська завела свій офіційний аккаунт у Twitter.

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Зеленська вже встигла опублікувати перший твіт, у якому написала, що так вона боротиметься з дезінформацією, спрямованою на дискредитацію України у світі.

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