Тренд з минулого: як носити топ без бретелей куди завгодно

В цьому році знову модні короткі топи без бретелей і топи-корсети. Їх можна комбінувати з будь-яким одягом і носити навіть на роботу

Як і з чим носити топ без бретелей влітку 2021 / Фото: Pinterest

Все нове – добре забуте старе. Саме цю прописну істину з року в рік світові дизайнери підтверджують на прикладі своїх колекцій. Переосмислюючи тренди минулого, вони регулярно повертають речі, які були актуальні десятки років назад.

Не оминула така доля топи без бретелей, які були популярні у 90-х і 2000-х. Розповідаємо, як вписати їх в повсякденне життя, вечірні і навіть ділові луки.

Вечірній образ

Яскравий топ відмінно впишеться у вечірній образ / Фото: Сьогодні

Всього лише одна деталь, тим паче якщо вона кольору фуксії, може зробити вас найяскравішою на будь-якій вечірці. Щоб аутфіт не виглядав перевантаженим, достатньо чорної спідниці з фатину, сумки, взуття в тон і ніжного чокера з перлів.

Топ-корсет

Як влітку носити трендовий корсет / Фото: Сьогодні

Поєднання різних об'ємів – ідеальний рецепт ефектного образу. Приталений корсет, який у верхній частині виконаний у формі топа, і розкльошена спідниця не перетягують на себе увагу, а відмінно доповнюють одне одного.

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Трикотаж

Трикотажний топ можна носити з чим завгодно / Фото: Сьогодні

Трикотаж – новий чорний. Речі з цього матеріалу практичні, вигідно підкреслюють фігуру і приємні до тіла. Не потрібно боятися, що трикотажний топ без бретелей непрактичний – матеріал, який щільно прилягає до тіла, не буде піддаватися земному тяжінню.

2 в 1: топ і майка

Як носити топ в офіс / Фото: Сьогодні

Любителькам експериментів з багатошаровістю сподобається смілива ідея носити топ без бретелей із не менш трендовою майкою-алкоголічкою. У поєднанні з блейзером і прямими джинсами такий образ стає максимально універсальним – і для офісу, і для прогулянки по місту, і для вечора в барі, якщо додати кілька акцентних прикрас на шию.

Раніше ми розповідали, як зібрати класні образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим і фіолетовим.