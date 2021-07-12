Тренд из прошлого: как носить топ без бретелек куда угодно

В этом году снова модные короткие топы без бретелек и топы-корсеты. Их можно комбинировать с любой одеждой и носить даже на работу

Как и с чем носить топ без бретелек летом 2021 / Фото: Pinterest

Все новое — хорошо забытое старое. Именно эту прописную истину из года в год мировые дизайнеры подтверждают на примере своих коллекций. Переосмысливая тренды прошлого, они регулярно возвращают вещи, которые были актуальные десятки лет назад.

Не обошла такая участь топы без бретелек, которые были популярны в 90-х и 2000-х. Рассказываем, как вписать их в повседневную жизнь, вечерние и даже деловые луки.

Вечерний образ

Яркий топ отлично впишется в вечерний образ / Фото: Сегодня

Всего лишь одна деталь, тем более если она цвета фуксии, может сделать вас самой яркой на любой вечеринке. Чтобы аутфит не выглядел перегруженным, достаточно черной юбки из фатина, сумки, обуви в тон и нежного чокера из жемчуга.

Топ-корсет

Как летом носить трендовый корсет / Фото: Сегодня

Сочетание разных объемов — идеальный рецепт эффектного образа. Приталенный корсет, который в верхней части выполнен в форме топа, и расклешенная юбка не перетягивают на себя внимание, а отлично дополняют друг друга.

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Трикотаж

Трикотажный топ можно носить с чем угодно / Фото: Сегодня

Трикотаж — новый черный. Вещи из этого материала практичны, выгодно подчеркивают фигуру и приятные к телу. Не нужно бояться, что трикотажный топ без бретелек непрактичный – плотно прилегающий к телу материал не будет поддаваться земному притяжению.

2 в 1: топ и майка

Как носить топ в офис / Фото: Сегодня

Любителям экспериментов с многослойностью понравится смелая идея носить топ без бретелек с не менее трендовой майкой-алкоголичкой. В сочетании с блейзером и прямыми джинсами такой образ становится максимально универсальным — и для офиса, и для прогулки по городу, и для вечера в баре, если добавить несколько акцентных украшений на шею.

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