Тіндер-коханець розвів наївних дівчат на 10 мільйонів доларів. Де зараз шахрай

Як чоловікові вдалося обдурити дівчат / Фото: Инстаграм, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

2 лютого на стрімінговому сервісі Netflix вийшов документальний фільм "Аферист із Tinder". Сюжет картини розповідає історію Саймона Лєваєва – чоловіка, який вдавав себе за багатія і обманював дівчат.

Сюжет фільму Netflix нагадує голлівудські сценарії, але все було насправді. Молодий і спритний ізраїльтянин Шимон Хают називав себе сином ізраїльського мільярдера Льва Лєваєва, який володіє компанією із видобутку алмазів LLD Diamonds. Чоловік знайомився з дівчатами у Tinder під ім'ям Саймон Лєваєв. Ідеальний профіль у соцмережах, гарні залицяння, одяг люксових брендів, ексклюзивні авто та приватні літаки – дівчата моментально втрачали голову.

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Незабаром Саймон переконував пасій, що йому загрожує небезпека і просив грошей. Звісно, він їх отримував. На що не підуть закохані жінки, щоб врятувати чоловіка мрії. В результаті – розбиті серця та порожні банківські рахунки.

Своїми історіями наважилися поділитися три жертви афериста: Айлін Шарлотт, Пернілла Шехольм, Сесілія Фелльхой. Одна з жінок через обман Саймона набрала кредитів на чверть мільйона доларів і потрапила до лікарні з нервовим зривом.

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Хто такий Саймон Лєваєв

Шимон Хают родом з Ізраїлю, виріс у містечку Бней-Браку, що знаходиться в Тель-Авівському окрузі. Його батько Йоханан Хают – головний рабин ізраїльської авіакомпанії "Ель Аль".

У 2011 році хлопця оголосили у розшук в Ізраїлі через підробку чеків. Йому вдалося втекти з країни, він змінив ім'я. Виявилося, він украв чекову книжку в сім'ї, де доглядав за дитиною. Його рідні нічого не чули про Шимона з того часу, як йому виповнилося 18 років.

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Ділок переїхав до Фінляндії, де 2015-го потрапив до в'язниці за шахрайство. Після 2-х років ув'язнення він повернувся і вигадав нову схему обману дівчат.

Як Саймон Лєваєв обманював жінок

Тут усе просто. Аферист створив аккаунт у Tinder, знайомився з дівчатами та створював ілюзію – багатий хлопець закохався у ту саму. Звичайно, він зустрічався одразу з кількома жінками. Саме вони оплачували його витрати та дорогі подарунки, які він передарював іншим жертвам.

Саймон Леваєв / Фото: Инстаграм

Якоїсь миті Саймон говорив закоханим дівчатам, що йому загрожує небезпека і він не може користуватися своїми рахунками. Як доказ він надавав шокуючі кадри побитих працівників. Дівчата вірили та брали кредити у банках на божевільні суми. Відомо, що одна жертва віддала йому 25 тисяч доларів готівкою.

Коли ж Саймон розумів, що жертва більше не має грошей, він фіктивно оформляв її в свою алмазну компанію і обіцяв зарплату в 90 тисяч доларів. Далі видавав підроблені чеки, переводив гроші, які "зависали" між рахунками, аргументуючи проблемами банку, залишав свої речі як заставу (звичайно, вони були підробками та китайськими копіями).

Саймон Леваєв / Фото: Инстаграм

Журналісти вважають, що жертвами шахрая стали багато дівчат, а йому вдалося заробити понад 10 мільйонів доларів.

Як склалася доля Саймона

Цікаво, але деякі жертви, зрозумівши, що їх обдурили, намагалися досягти справедливості. Так, у 2019 році Саймона заарештували у Греції та депортували до Ізраїлю. У грудні 2019 року йому винесли вирок та присудили до 15 місяців за ґратами. Він провів у в'язниці третину терміну та вийшов за гарну поведінку.

Усі звинувачення Саймон заперечує. Хлопець каже, що має право вибирати будь-яке ім'я, яке йому хочеться, сином мільярдера він ніколи не називався, а дівчата мандрували за його рахунок.

Зараз він живе в Ізраїлі, в його Instagram можна знайти багато постів з фото, де він позує в одязі люксових брендів, літає приватними літаками, катається на Rolls Royce та Lamborghini, і називає себе бізнес-консультантом.

Саймон Леваєв / Фото: Инстаграм

Зі творцями фільму про себе Саймон не зв'язувався, хоча "Аферист з Tinder" і став справжнім хітом Netflix.

Дивно, але реальному бізнесменові Леву Лєваєву, у якого дев'ятьох дітей, довелося давати офіційний коментар і спростовувати інформацію про будь-які відносини із шахраєм, який назвався його сином.

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