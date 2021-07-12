Тіна Кароль ледь не задихнулася під час виступу (відео)

Співачка випустила сюжет про підготовку до виступу на Atlas Weekend, в якому розповіла про випадок, який міг обернутися трагедією

Тіна Кароль ледь не отруїлася димом від піротехніки на концерті / Фото: instagram.com/tina_karol

У неймовірному шоу Тіни Кароль на Atlas Weekend використовували піротехніку. Другий номер Тіни, з платформою і феєрверками, міг закінчитися для неї сумно.

Кароль випустила щоденник Atlas Weekend у своєму YouTube-каналі, в якому показала будні фестивалю, підготовку до концерту і розповіла, як мало не задихнулася.

Через велику кількість піротехніки, використаної в постановці, Тіна опинилася в хмарі їдкого диму і ледь могла дихати.

Ця піротехніка, у перший день її було менше, у другий її стало більше. І ми ніколи не тестили з нею. І вийшло, що я опинилася в хмарі чадного газу... Я просто за ковтками повітря тягнулася. Уже мій мозок не розумів, що треба просто встати і дихати хоча б повітрям вище. Тобто це як у диму чадного газу під час пожежі опинитися, – згадує Кароль.

Тіна Кароль у своєму масштабному шоу на Atlas Weekend тримала на плечах пітона під час виконання однієї з пісень. Після цього співачці почали писати в соціальних мережах, що тварина – це не реквізит і вона може відчувати стрес.

Це його не вб'є, ми з ним пройшли великий строк репетицій, він мені вже як рідний. Вчора на мене глянув – типу: "Може, досить?" Ми з ним пройшли приблизно 15 прогонів, хоча я спочатку його дуже боялася, – прокоментувала Тіна Кароль.

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