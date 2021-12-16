Стюарт, Камбербетч та Сміт: найкращі актори 2021 року у неймовірно красивій зйомці The New York Times

Найкращі актори 2021 року за версією The New York Times / Фото: The New York Times

Американське видання The New York Times опублікували список найкращих акторів 2021 року. Загалом у нього увійшло 13 знаменитостей.

Журналісти оцінювали акторів за фільмами, у яких ті зіграли у році, що минає.

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Так, до списку увійшла Крістен Стюарт і, звичайно, її роль у картині про принцесу Діану "Спенсер". The New York Times зазначили, що акторці вдалося передати неймовірний та загадковий внутрішній світ Леді Ді.

Крістен Стюарт / Фото: The New York Times

Крістен Стюарт / Фото: The New York Times

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До списку потрапив і Вілл Сміт за гру у фільмі "Король Річард" про батька тенісисток Серени та Вінус Вільямс.

Вілл Сміт / Фото: The New York Times

Наш улюбленець – актор Бенедикт Камбербетч потрапив до списку завдяки ролі у фільмі "Влада пса". Як розповідав Камбербетч, за час зйомок він тричі отруївся нікотином і не мився, щоб краще вжитися в роль власника ранчо.

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Бенедикт Камбербетч / Фото: The New York Times

Бенедикт Камбербетч / Фото: The New York Times

Нова шекспірівська екранізація п'єси "Макбет" з Дензелом Вашингтоном у головній ролі допомогла актору увійти до рейтингу The New York Times, а Хоакіна Фенікса відзначили за гру у чорно-білій драмі "Давай, давай".

Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Хоакін Фенікс / Фото: The New York Times

Також до списку видання увійшли такі актори та фільми :

Бо Бернем, "Дома"

Онор Суінтон-Бірн, "Сувенір: Частина 2"

Рут Негга, "Проходження"

Габі Хоффманн, "Давай, давай"

Тесса Томпсон, "Проходження"

Габріель та Джозефін Санс, "Маленька мама"

Хідэтосі Нісідзіма, "Сядь за кермо моєї машини"

Катя Паскаріу, "невдалий трах, або божевільне порно".

Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

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