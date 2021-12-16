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Стюарт, Камбербетч та Сміт: найкращі актори 2021 року у неймовірно красивій зйомці The New York Times

Юлія Ткачук
16 грудня, 16:58
Журналісти видання оцінили заслуги голлівудських зірок у 2021-му році

Найкращі актори 2021 року за версією The New York Times / Фото: The New York Times

Американське видання The New York Times опублікували список найкращих акторів 2021 року. Загалом у нього увійшло 13 знаменитостей.

Журналісти оцінювали акторів за фільмами, у яких ті зіграли у році, що минає.

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Так, до списку увійшла Крістен Стюарт і, звичайно, її роль у картині про принцесу Діану "Спенсер". The New York Times зазначили, що акторці вдалося передати неймовірний та загадковий внутрішній світ Леді Ді.

Крістен Стюарт / Фото: The New York Times

Крістен Стюарт / Фото: The New York Times

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До списку потрапив і Вілл Сміт за гру у фільмі "Король Річард" про батька тенісисток Серени та Вінус Вільямс.

Вілл Сміт / Фото: The New York Times

Наш улюбленець – актор Бенедикт Камбербетч потрапив до списку завдяки ролі у фільмі "Влада пса". Як розповідав Камбербетч, за час зйомок він тричі отруївся нікотином і не мився, щоб краще вжитися в роль власника ранчо.

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Бенедикт Камбербетч / Фото: The New York Times

Бенедикт Камбербетч / Фото: The New York Times

Нова шекспірівська екранізація п'єси "Макбет" з Дензелом Вашингтоном у головній ролі допомогла актору увійти до рейтингу The New York Times, а Хоакіна Фенікса відзначили за гру у чорно-білій драмі "Давай, давай".

Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Хоакін Фенікс / Фото: The New York Times

Також до списку видання увійшли такі актори та фільми :

  • Бо Бернем, "Дома"
  • Онор Суінтон-Бірн, "Сувенір: Частина 2"
  • Рут Негга, "Проходження"
  • Габі Хоффманн, "Давай, давай"
  • Тесса Томпсон, "Проходження"
  • Габріель та Джозефін Санс, "Маленька мама"
  • Хідэтосі Нісідзіма, "Сядь за кермо моєї машини"
  • Катя Паскаріу, "невдалий трах, або божевільне порно".

Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

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