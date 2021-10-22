Тадж-Махал на голові – нові тренди стрижок в Індії (відео)

В одній з перукарень Індії знайшли спосіб привернути клієнтів. Майстри салону вистригають на голові клієнтів малюнки і цілі картини. Серед найпопулярніших – Тадж-Махал, портрет Майкла Джексона і діснеївські герої.

Модні стрижки в Індії / Фото: Сьогодні

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Над стрижками працюють два брата – Гурвіндер і Раджвіндер.

Я – палкий фанат Майкла Джексона і чекав можливості зробити таку стрижку дуже довго. Моє бажання сьогодні нарешті здійснилось, і я неймовірно щасливий – розповів один з клієнтів салону.

Модні стрижки в Індії / Фото: Сьогодні

Брати розповіли, що в основному простригають загальні лінії, а тонкі підмальовують спеціальним олівцем.

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Здебільшого робота над однієюзачіскою, в залежності від складності, займає від однієї години і до чотирьох.

Також майстри відзначили, що вже робили зображення Кріштіану Роналду, акторів Боллівуду і гравців в крикет.

Модні стрижки в Індії / Фото: Сьогодні

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Цікаво, хлопці стали на стільки успішні, що планують підкорювати і світовий ринок. Незабаром вони збираються показати свою майстерність на конкурсах для перукарів в США і Мексиці.

Вартість такої стрижки становить від 20 до 30 доларів.

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