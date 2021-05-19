Смак або є, або його немає. 12 чоловічих стрижок, які підтверджують це (фото)
Створюючи черговий шедевр на голові, багато хто намагається виділитися і привернути увагу до своєї персони. Вдається далеко не завжди
Правду кажуть: смак або є, або його немає. Це на своєму яскравому прикладі доводять герої нашої сьогоднішньої добірки – екстремальні модники зі спірним почуттям стилю.
Створюючи черговий шедевр на голові, багато хто з них намагається виділитися і привернути увагу до своєї персони. На жаль, іноді такі експерименти із зовнішністю призводять до плачевного результату, й замість модного образу виходить повне фіаско.
На платформі Reddit користувачі спеціально створили сторінку Just Eff My Crap Up і публікують там фотографії найневдаліших стрижок: криві чубчики, незвично поголені скроні й навіть косичка на лобі.
Life Сьогодні зібрали для вас найкумедніші випадки.
1. Він схожий на діснеївського лиходія
2. Дід Мороз?
3. Професор університету створив для себе сміливий образ
4. Ліг спати з мокрим волоссям
5. Син і батько
6. Шкільні роки...
7. Боже мій, що це?
8. Хлопче, що з тобою сталося?
9. Оригінальний підхід
10. Косичка на лобі
11. Що це?
12. Ну хоча б рівно
Якщо ж ви досі не можете зважитися на зміну іміджу чи ж не знаєте, яка стрижка буде актуальною у цьому сезоні, пропонуємо подивитися фотопідбірку модних жіночих стрижок на 2020-2021 роки від Life Сьогодні.
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