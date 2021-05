Смак або є, або його немає. 12 чоловічих стрижок, які підтверджують це (фото)

Створюючи черговий шедевр на голові, багато хто намагається виділитися і привернути увагу до своєї персони. Вдається далеко не завжди

Фото: Reddit

Правду кажуть: смак або є, або його немає. Це на своєму яскравому прикладі доводять герої нашої сьогоднішньої добірки – екстремальні модники зі спірним почуттям стилю.

Створюючи черговий шедевр на голові, багато хто з них намагається виділитися і привернути увагу до своєї персони. На жаль, іноді такі експерименти із зовнішністю призводять до плачевного результату, й замість модного образу виходить повне фіаско.

На платформі Reddit користувачі спеціально створили сторінку Just Eff My Crap Up і публікують там фотографії найневдаліших стрижок: криві чубчики, незвично поголені скроні й навіть косичка на лобі.

Life Сьогодні зібрали для вас найкумедніші випадки.

1. Він схожий на діснеївського лиходія

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

2. Дід Мороз?

3. Професор університету створив для себе сміливий образ

4. Ліг спати з мокрим волоссям

5. Син і батько

6. Шкільні роки...

7. Боже мій, що це?

8. Хлопче, що з тобою сталося?

9. Оригінальний підхід

10. Косичка на лобі

11. Що це?

12. Ну хоча б рівно

