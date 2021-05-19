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Смак або є, або його немає. 12 чоловічих стрижок, які підтверджують це (фото)

Сьогодні, 06:55

Створюючи черговий шедевр на голові, багато хто намагається виділитися і привернути увагу до своєї персони. Вдається далеко не завжди

Фото: Reddit

Правду кажуть: смак або є, або його немає. Це на своєму яскравому прикладі доводять герої нашої сьогоднішньої добірки – екстремальні модники зі спірним почуттям стилю.

Створюючи черговий шедевр на голові, багато хто з них намагається виділитися і привернути увагу до своєї персони. На жаль, іноді такі експерименти із зовнішністю призводять до плачевного результату, й замість модного образу виходить повне фіаско.

На платформі Reddit користувачі спеціально створили сторінку Just Eff My Crap Up і публікують там фотографії найневдаліших стрижок: криві чубчики, незвично поголені скроні й навіть косичка на лобі.

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Life Сьогодні зібрали для вас найкумедніші випадки.

1. Він схожий на діснеївського лиходія

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

2. Дід Мороз?

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

3. Професор університету створив для себе сміливий образ

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

4. Ліг спати з мокрим волоссям

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

5. Син і батько

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

6. Шкільні роки...

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

7. Боже мій, що це?

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

8. Хлопче, що з тобою сталося?

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

9. Оригінальний підхід

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

10. Косичка на лобі

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

11. Що це?

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

12. Ну хоча б рівно

Фото: Just Eff My Crap Up | Reddit

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Якщо ж ви досі не можете зважитися на зміну іміджу чи ж не знаєте, яка стрижка буде актуальною у цьому сезоні, пропонуємо подивитися фотопідбірку модних жіночих стрижок на 2020-2021 роки від Life Сьогодні.

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Джерело: Сьогодні
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