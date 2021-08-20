Голлівуд українською: як апгрейдили вітчизняний дубляж і до чого тут наші зірки

SWEET.TV - це майбутнє: чому онлайн-кінотеатр став феноменом за роки незалежності України / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Бо це національний онлайн-кінотеатр, який за роки незалежності України апгрейдився не раз і став платформою, яка приймає виклики 21 століття та задовільняє всі "хочу" шанувальників кіно.

Що ще варто знати про SWEET.TV?

Проєкт стартував ще у 2010 році в Маріуполі. За цей час компанія пройшла шлях від локального IPTV провайдера до національної стримінгової платформи №2 на ринку ОТТ та медіа України, що надає доступ до телебачення та фільмів з будь-якої точки України, де є інтернет.

Сьогодні це віртуальний кінозал must have для всієї родини. Кожен знаходить там контент до душі: від дитячих мультфільмів до легендарних горорів. І головне: без реклами та піратства, а з великим переліком українізованих стрічок та приємним прайсом за підписку.

"Перенесли" Hollywood в Україну заради апгрейду вітчизняного кіно

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Прорив SWEET.TV в бажанні розвивати українське та задовільняти потреби користувачів вітчизняної платформи. Тому був запущений проєкт "Hollywood українською". Головна мета якого – самостійно створювати україномовний дубляж і озвучку для культових голлівудських фільмів. І головне – робити це якісно!

Платформа стала першим українським онлайн-кінотеатром на ринку, хто уклав прямі контракти з Disney, Paramount, Universal, Sony та іншими компаніями задля створення ексклюзивного україномовного дубляжу для контенту, який раніше його не мав.

Команда витратила рік на перемовини з кіностудіями, щоб запевнити їх у перспективності українського ринку та надійності SWEET.TV. "Болючими" питаннями під час зустрічей були теми про масове піратство та нерозвинену культуру споживання платного онлайн-контенту.

Та голлівудські компанії побачили потенціал сервісу, який працює на результат та готовий до будь-яких труднощів, тож угода відбулася. Також SWEET.TV. пройшла повний аудит, щоб довести якість, безпечність та стабільність платформи.

А зараз користувачі насолоджуються стрічками в українському виконанні легендарних селебретіс. Серед них Руслана Писанка, Юрій Горбунов, Віктор Андрієнко, Марія Полякова, Лесь Задніпровський та інші.

Команда реалізувала поставлене завдання, що посприяло розвитку української нації, витративши сотні тисяч доларів на укладання договорів. Та водночас встановила приємну ціну за користування сайтом – від 49 гривень на місяць.

Кіно для України українською — ось про що ми думали, коли створювали цей проєкт "Hollywood українською", – говорять у команді SWEET.TV.

Українізували легендарні стрічки – збільшили коло їх поціновувачів

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Після старту "Hollywood українською" в 2020 році стрічок з вітчизняною унікальною озвучкою та дубляжем стало більше. І SWEET.TV задовольнив 63% українців, які люблять дивитися стрічки рідною мовою. Як з’ясувалося, глядачі прагнули дивитися контент українською, але не завжди мали таку можливість.

До 2006 року українське законодавство не потребувало обов’язкового дублювання чи озвучки українською мовою. До зазначеного року фільми з україномовними доріжками здебільшого створювались швидко та не завжди якісно. Але після того, як ці вимоги стали обов’язковими, вітчизняний кіноринок апгрейдився, тож слухати стрічки рідною мовою стало просто насолодою.

SWEET.TV стала однією з платформ, яка посприяла розвитку! І в межах проєкту "Hollywood українською" задовільнила потреби вимогливих глядачів довершеною озвучкою та дубляжем. І, звісно, поповнила арсенал легендарних стрічок із нашим звучанням.

За рік існування проєкту україномовне звучання отримали:

18 784 хвилини контенту.

181 фільм, серіал і мультфільм.

187 епізодів культових серіалів.

829 трейлерів.

Як з’ясувалося, додивляються до кінця не лише трейлери українською, а й фільми:

1,2 мільйони переглядів кінострічок у проєкті.

3 мільйони переглядів трейлерів.

Здивовані?

Розпочали "Битву Блогерів" в Instagram – надихнули підтримати українське кіно та дубляж понад 15 млн людей

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Команда SWEET.TV вирішила, що "Hollywood українською" має оцінити кожен! Особливо молодь, бо в її руках майбутнє країни. І щоб зацікавити їх підтримати проєкт, класичних методів, які працюють, було мало, тож пішли з козирів – влаштували наймасштабнішу битву блогерів в українському Instagram.

Для реалізації завдання платформа об’єднала 30 найпопулярніших українських блогерів, з загальною кількістю аудиторії — 15 мільйонів підписників. Серед них: Люда з Голівуда, Ірина Пернаровська, Діма Варварук, Володимир Остапчук, Даша Квіткова, Микита Добринін, Ганна Алхім, Богдан Буше, Свят Бойко та інші.

За механікою битви лідери думок розділилися на 5 команд, в кожній з яких був капітан. І вони змагалися за те, хто з них за місяць залучить найбільше користувачів до онлайн-кінотеатру. Учасники водночас мали зареєструватися на SWEET.TV і звісно ж підтримати українське кіно.

Подарунком для учасників був не лише якісний контент онлайн-кінотеатру після підписки, а також головний приз — автомобіль MINI Cooper S! Його виграла Альона Рєзнік з Білої Церкви, виконавши єдину умову – реєстрацію на SWEET.TV.

Альона Рєзнік та MINI Cooper S / Фото: пресслужба

Instagram-битва не лише закохала людей в україномовний контент, а й надихнула підтримати українське кіно. Про місію проєкту прочитали 86 млн разів. Погодьтеся – це шалені цифри.

Але заохочення до "Hollywood українською" – це не єдина мета проєкту. Підтримка українських митців також увійшла до списку must.

Заснували фонд заради світлого майбутнього кіноіндустрії в Україні

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

SWEET.TV потурбувався не лише про користувачів платформи, розмістивши понад 10 тис. фільмів та 260 каналів для перегляду, а й про українських кінематографістів в чиїх руках майбутнє вітчизняних стрічок.

Команда заснувала Фонд розвитку українського кіно та телебачення (ФРУКТ). Тож кожен, хто оплачує підключення до SWEET.TV сприяє фінансуванню нових проєктів українських режисерів. Бо з кожної оплати автоматично перераховується 10 гривень.

Тож користувачі SWEET.TV, зареєструвавшись на платформі, не лише дивляться якісний контент, а й підтримують розвиток митців та допомагають втілювати їхні плани.

Під час наймасштабнішої заруби між блогерами в Instagram до фонду теж надходили 10 гривень з кожного платного підключення до SWEET.TV. І ця активність посприяла фінансуванню нових вітчизняних кінопроєктів.

Зробили кіно доступним для незрячих людей

/ Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV – це прогресивна платформа, яка задовольняє "хочу" всіх користувачів та приймає виклики 21 століття. І люди з проблемами зору та слуху (а їх в Україні близько мільйона) – не виключення. Тому платформа подарувала таким споживачам можливість насолоджуватися популярними стрічками в зручному для них форматі.

SWEET.TV розпочала співпрацю з агенцією "Доступне Кіно", яка працює в межах громадської організації "Боротьба за права". Мета їхньої кооперації – зробити легальними та доступними фільми українською для користувачів з порушенням зору.

Відтак, в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV тепер можна переглянути кіно зі звукоописом, не виходячи з дому, і відчувати себе повноцінним юзером культової платформи. Серед доступних стрічок "Ціна правди", "Мої думки тихі", "Донбас", "Пригоди S Миколая", "Міф", "Забуті" та інші.

Що у висновку?

За 30 років незалежності України онлайн-кінотеатр SWEET.TV став одним із фаворитів на вітчизняному ринку. Бо він не лише підлаштувався до світових трендів та викликів, а й не забув про важливість українізації стрічок, які сприяють розвитку нації.

Тож приєднавшись до платформи, користувачі автоматично стають не лише юзерами ексклюзивного арсеналу, а й збагачуються духовно. Впевнені, до наступного ювілею країни SWEET.TV набере цілу колоду досягнень!

Як українські зірки озвучували фільми дивіться на відео